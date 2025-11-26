Anyaország :: 2025. november 26. 18:08 ::

A Petőfi híd felújításának előkészítésére kérte fel a főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés

A Petőfi híd felújítását előkészítő intézkedésekre kérte fel Karácsony Gergely főpolgármestert a Fővárosi Közgyűlés szerdán, a döntés értelmében a soron következő ülésen a városvezetésnek be kell számolnia a Petőfi híd aktuális műszaki állapotáról és a tervezett rekonstrukció költségvonzatáról.

A képviselők egyhangúlag támogatták a Havasi Zoltán és Gulyás Gergely Kristóf, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának tagjai által jegyzett, Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője módosító indítványával kiegészült javaslatot.

A képviselők felkérték Karácsony Gergely főpolgármestert: vizsgálja meg, hogy a Petőfi híd felújítása ütemezhető-e, és ennek megfelelően készítsen ütemtervet a rekonstrukcióra. A döntés értelmében azt is meg kell vizsgálni, hogy a műszaki tartalom kritikus sérülése nélkül mely beavatkozások hagyhatók el, vagy halaszthatók.

(MTI)