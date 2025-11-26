Anyaország :: 2025. november 26. 20:03 ::

NAV: januártól könnyítés jön a biztosítási jogviszony bejelentésénél

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik legnépszerűbb nyomtatványa, a T1041-es jogviszonybejelentő dokumentum január 1-jétől 08E néven lesz elérhető, a névváltoztatás mellett számos könnyítés is életbe lép - hívta fel a figyelmet az adóhatóság az MTI-nek küldött csütörtöki közleményében.

A közleményben jelezték: az új adatlap éves frissítése, így az évváltás miatti rendszeres fejlesztési és tesztelési feladatok is megszűnnek, és a tartós megbízási jogviszonyban állókat elég egyszer, a foglalkoztatás megkezdése előtt bejelenteni.

A NAV szerint további pozitív változás, hogy az egyéni vállalkozó jogviszony kezdetét már nem kell bejelenteni a 08E-n, mivel a hatóság azt hivatalból megteszi.

A párhuzamos jogviszonyok megkülönböztetése is megoldódik, mivel egy új adat, az úgynevezett jogviszonysorszám bevezetésével ezek egyértelműen elkülöníthetők lesznek a bejelentéseken, megkönnyítve az azonosítást a nyilvántartásokban - írták.

Az adóhatóság közlése szerint számos további kényelmi változást hoz az új adatlap: lekerültek róla a címadatokra vonatkozó mezők: a hatóság így nem kér el olyan adatokat az adózóktól, amik eleve a rendelkezésére állnak, és kevesebb lesz az ikszelnivaló is; eltűnnek a már feleslegessé vált nyilatkozatok (például Covid), a megmaradók pedig egy helyre kerülnek az űrlapon.

A mezőazonosítókkal ellátott nyomtatványkép és a kitöltési útmutató tervezete már elérhető a NAV honlapján - áll a közleményben.