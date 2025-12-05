Anyaország, Politikusbűnözés :: 2025. december 5. 14:26 ::

Mi Hazánk: karácsonyi ajándékpraxis helyett dupla büntetés járna Völnernek

Újból aktív státuszba került Völner Pál volt igazságügyi államtitkár a Magyar Ügyvédi Kamara oldalán, ami alapján újranyithatja nyergesújfalui irodáját és ügyvédként tevékenykedhet. Nem volt elég, hogy a korrupciós, vesztegetési büntetőperben másodrendű vádlott és az ügyész 8 év letöltendő börtönbüntetést kért rá, ezenkívül indítványozta, hogy örökre tiltsa el a bíróság a jogi egyetemi végzettséghez kötött tevékenységektől. Most pedig karácsonyi ajándékként a Schadl-Völner ügy ez évi utolsó tárgyalási napján engedélyezte a bíró, hogy visszakapja ügyvédi praxisát - arja közleményében dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Alább a folytatás.

Ebben az ügyben éppen a Fővárosi Törvényszék döntött Völner Pál indítványára. A korrupcióval megvádolt exállamtitkár arra hivatkozott, hogy lassan halad az ügy és elsőfokú ítélet sem született még. A bíróság úgy ítélte meg, hogy az egyéni érdeksérelem nagyobb, mint az ügyvédi karba vetett közbizalom romlásának kockázata. Ehhez lenne hozzáfűzni valónk azért.

De felmerülhet az a kérdés is, hogy ki menne egy súlyos korrupcióval vádolt ügyvédhez? Völner beadványa pedig ezt is megválaszolja: több önkormányzat, vállalkozás, de még hittanoktató is Völner mellett állt, hogy dolgoznának vele. A végrehajtó maffia átvert áldozatai pedig találkozhatnak a mai magyar igazságszolgáltatás valódi oldalával. A bűnöst évekig elhúzódó tárgyalásoknak teszik ki és még kedvezményeket is kap, újból elismert és jól jövedelmező állása lehet ügyvédként, miközben az adósoknak sorra dobálja vissza a kifogásaikat a bíróság.

A Mi Hazánk Mozgalom dupla büntetéssel sújtaná a politikus bűnözőket, így Völner Pált is! Elfogadhatatlan, hogy újra ügyvédként praktizálhat házi őrizetben töltött napok helyett! Mindeközben az első számú vádlott, Schadl György a luxus nyaralójában élvezi a házi őrizetet, miközben milliókat keres. Egyetlen megoldás lenne az égbe kiáltó korrupciós ügyek felszámolására a Magyar Korrupcióellenes Ügyészség életre hívása, amit a Mi Hazánk Mozgalom szorgalmaz.