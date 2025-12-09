Anyaország, Cigánybűnözés :: 2025. december 9. 15:24 ::

Temetőben, adománygyűjtés ürügyén rabolt a román(iai cigány)

A vádirat szerint az elkövető 2025. május 1-jén, délben egy Hajdú-Bihar vármegyei temetőben tartózkodott. Közben felfigyelt egy házaspárra, és adománygyűjtésre hivatkozással odament hozzájuk.

A 90 éves férfi átadott a vádlottnak ötezer forintot, felesége pedig aláírta az adománygyűjtő ívet. Később az elkövető a házaspár után ment, és további pénzt kért tőlük. Az autójukhoz visszaérve, a sértett kinyitotta a hátsó ajtót, a vádlott pedig mögé lépett, hátulról erőteljesen megölelte a férfit, közben az egyik kezével ki akarta venni a mellényéből a pénztárcát. A sértett próbálta eltolni a tettest, aki tovább próbálkozott. Az idős áldozat védekezésként pofon ütötte a vádlottat, akit ez nem tántorított el, hirtelen benyúlt a sértett zsebébe, és ellopta (pontosabban elrabolta, hiszen erőszakot alkalmazott, tisztelt ügyészség...) a 400 000 forintot tartalmazó pénztárcáját, majd autójával elmenekült.

Az elkövető 2025. május 22-én, délután, egy debreceni bevásárlóközpont mélygarázsában megállította az egyik vásárlót, és adománygyűjtésre hivatkozva pénzt kért tőle. A sértett átadott 1000 forintot, de a vádlott jelezte, hogy ez kevés, amire a férfi még egy ezerforintost átadott neki. Közben a tettes észrevette, hogy a férfi tárcájában még több pénz van, ezért, amíg aláíratta vele az adománygyűjtő lapot, észrevétlenül kivett és ellopott a tárcájából 123 000 forintot.

A sértettek kára a hajdúböszörményi rendőrök nyomozása során megtérült, mert a rendőrség az elkövetőtől lefoglalta az ellopott pénzt, és visszaadta a tulajdonosoknak.

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség a tettét beismerő férfival szemben kifosztás bűntette és kisebb értékre, zsebtolvajlás útján elkövetett lopás bűntette miatt nyújtott be vádiratot, melyben büntetővégzés útján csupán felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

A Hajdúböszörményi Járásbíróság a vádlottal szemben az ügyiratok alapján büntetővégzést hozott, és 1 év 6 hónap börtönbüntetést szabott ki, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Az ügyészség a döntést elfogadta, a vádlott nyilatkozatának beszerzése még folyamatban van - derül ki a közleményükből.