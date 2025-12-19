Anyaország, Videók :: 2025. december 19. 21:05 ::

Ki a felelős a főváros csődjéért?

Az alkalmatlan baloldali városvezetésre, a kormányzatnak az önkormányzatokat ellehetetlenítő politikájára és a minden gazdasági problémára az ország hitelekkel való eladósításában megoldást kereső, elhibázott gazdaságpolitikára is rávilágított Novák Előd, akit 2021-ben az év önkormányzati képviselőjévé választottak a legnépesebb kerületben, miután a Lokálpatrióta.net független hírlap szavazást indított a legjobb, legaktívabb, leginkább lakosságbarát képviselő címért - írják a videó felvezetőjében.