Kapzsiságuk buktatta le a cigánybűnözőket

A Monori Járási Ügyészség vádat emelt azzal a párral szemben, akik egy bevásárlóközpontban ellopták a sértett pénztárcáját.

A vádirat szerint 2023 júliusában egy pár megjelent egy budaörsi bevásárlóközpontban, ahol észrevették a sértett raklapon felejtett pénztárcáját. A férfi - párja tudtával - a pénztárcát eltette, majd a nő kifizette a vásárolt termékeket, mialatt élettársa zsebében a pénztárcával a kijáraton távozott.



A kamerafelvétel fotóin az látszik, amint a sértett a pénztárcáját leteszi a raklapra, majd a cigányok megtalálják azt

A vádlottak megálltak egy dohányboltnál, ahol a sértett bankkártyájával különböző termékeket vettek. Ezt követően egy benzinkútnál a sértett bankkártyájával tankoltak. Útközben a vádlottak a pénztárcát a benne lévő személyes okmányokkal kidobták, a 130 000 forintot és a bankkártyát megtartották. Egy másik dohányboltban dohányt és édességet vásároltak, amit részben az ellopott készpénzzel, részben a sértett bankkártyájával fizettek ki.

A bankkártyás fizetésekről a sértett a mobiltelefonján folyamatosan üzeneteket kapott, ebből tudta, hogy a vádlottak merre járnak. A sértett családtagjaival a vádlottak keresésére indult, és a sülysápi dohányboltnál utolérték őket. A sértett rokonaival feltartóztatta a vádlottakat addig, amíg az édesanyja által hívott rendőrök a helyszínre érkeztek. A személygépkocsiból előkerültek a vásárolt termékek, a sértett bankkártyája, valamint az ellopott pénz egy része. Ahol kidobták, ott megtalálták a sértett pénztárcáját és az okmányokat.

A Monori Járási Ügyészség a párt minősített lopás és csalás bűntettével vádolja - közölték honlapjukon.