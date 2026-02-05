Anyaország :: 2026. február 5. 10:26 ::

Annyira megszerettette a fideszesekkel pártjuk az "aranytartalék" cigányokat, hogy ötödük lemondatná Lázárt

A megkérdezett magyar állampolgárok 55 százaléka azt gondolja, hogy Lázár Jánosnak le kell mondania a vécépucolós kijelentése után, derül ki a 21 Kutatóközpont Telex számára készített felméréséből.

A felmérés szerint az emberek többet beszélgettek a barátaikkal és a családtagjaikkal az építési és közlekedési miniszter mondatairól (28 százalék), mint a februári kormányzati juttatásokról és adókedvezményekről (26 százalék), az ukrajnai háborúról (25 százalék), a Szőlő utcai ügyről (24 százalék) vagy a Tisza Párt két igazolásáról, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról (19 százalék).

A fideszes szavazók közt a legtöbb szó a 13. havi nyugdíjról és a családi adókedvezményekről esett, míg a tiszás szavazóknál a Szőlő utcai javítóintézetben történtek fejleményei és Lázár kijelentése volt a két leggyakoribb beszédtéma.

Lázár kijelentéseiről a felmérés szerint még a pártnélküliek kétharmada (67 százalék) is hallott legalább minimális szinten. A válaszadók ötödéhez (20 százalék) nem jutottak el a miniszter szavai, míg a fideszesek 28 százaléka mondta azt, hogy nem hallott róla, viszont a 72 százalékuk meg tudta mondani, hogy miről beszélt a miniszter. A tiszásoknál ez az arány 95 százalék.

A válaszadók 55 százaléka nem éri be Lázár eddigi bocsánatkéréseivel: 55 százalék szerint a fideszes politikusnak le kell mondania.

A kormánypárti szavazók ötöde (21 százalék) és a pártnélküliek közel fele (45 százalék) is így vélekedik, míg a fideszesek 54 százaléka szerint nem kell távoznia.

(24 nyomán)

