Lázár könyvet tudna írni Orbán hibáiról, a tegnapi WC-pucolókat pedig már aranytartaléknak becézi

Nem kell kiabálni, nem kell fenyegetőzni, nem kell ordibálni – mondta pusztaszabolcsi fórumának elején Lázár János. A szokásos felvezető témák – Ukrajna, munkanélküliség, Brüsszel – előtt a miniszter elismételte újra: a Tisza Párt bűnözőket bérelt fel, akiket Gyöngyösre küldtek múlt héten, hogy konfliktust szítsanak. Lázár ezzel saját fórumára utalt.



Fotó: Fb (a kép egy másik rendezvényen készült)

Orbán Viktorról azt monda Lázár: a hibáiból könyvet tudna írni, miután naponta dolgozik fele együtt most már hosszú évek óta. De még így is több Orbán erénye, mint hibája – mondta.

Például az nagy erénye, hogy tud nemet mondani, mert ma olyan világban élünk a miniszter szerint, ahol fontos a nemet mondás képessége, és Orbán mondott már nemet az amerikai és az orosz elnöknek is. De "Magyar Péter összecsinálja magát, ha leül Trumppal."

Emellett Lázár János elmondta, a jövő kulcsa, hogy Magyarországnak ipari gazdasága legyen. Jelenleg a Dunaferrel kapcsolatban három potenciális befektetővel tárgyalnak.

Több cigány felszólaló is jelezte Lázár felé: tisztelik a bocsánatkéréséért, de rosszul fogalmazott, amikor vécépucoló "romákról" beszélt. Lázár ismét elmondta: nincs különbség "roma és nem roma közt", egymást tiszteletben kell tartani. Tudja, hogy a mondatai bántók voltak és fájdalmat okoztak, és nem zárható ki, hogy kárt okoztak az együttműködésben. Azt is mondta, hogy Magyarország "belső aranytartalékának" feltárására van szükség, ez 200-300 ezer plusz munkaerőt jelent.

(24 nyomán)