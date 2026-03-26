Háború, Videók :: 2026. március 26. 14:29 ::

"Mi az önök harcát vívjuk" - hazudja hitgyülis közvetítéssel Netanjahu, azt állítva, mi is a perzsák célkeresztjében vagyunk

A Hit Gyülekezetének vezető "lelkésze", Németh Sándor által alapított Hetek egyik fő cionistája, Kulifai Máté szánalmasan alákérdezős (és nem mellesleg a Fidesznek kampányoló) videóinterjút készített a gázai - és most már teheráni és bejrúti - mészárossal. Akiről az is kiderült, hogy valójában a keresztények nagy barátja...

Netanjahu arról beszélt, megérti, hogy az olajárak emelkedése miatt Magyarország és Európa számára is ára van az iráni háborúnak, de még nagyobb árat kellene fizetni akkor, ha a "teheráni zsarnokok" atomfegyvert tudnának készíteni, amivel elérnék Európát is.

– Irán épp most lőtt ki egy 4000 kilométeres hatótávolságú rakétát, Budapest mindössze 2900 kilométerre van – fogalmazott az izraeli miniszterelnök, bőszen hitlerezve hozzátéve, hogy Izrael valójában az európaiak, sőt a magyarok harcát vívja, akár elismerik ezt, akár nem, mert mi is célkeresztben vagyunk...

Azt is mondta, Orbán Viktor ezt tökéletesen megérti, majd hosszasan kampányolt a zsidóbérenc miniszterelnöknek az "isteni ajándék".

(Kuruc.info - 24 korrigálva)