Anyaország, Háború :: 2026. június 3. 08:18 ::

Politico: Magyar Péter zárt ajtók mögött jelezte, hogy zöld utat ad Ukrajna uniós csatlakozásának

Magyarország jelezte, hogy elejti az Ukrajna uniós tagságával szemben évek óta fenntartott ellenállását – írja a Politico négy diplomáciai forrásra hivatkozva, hozzátéve, hogy a magyar kormány közeledése lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára a formális csatlakozási tárgyalások kezdetét.



Ez nem egy Balásy-féle kék plakát, igazi a kép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen Brüsszelben május 29-én (fotó: Dursun Aydemir / Anadolu / AFP)

Az első tárgyalási szakasz – a tagság felé vezető út egyik formális állomása – megnyitását a tervek szerint a június 15-én Luxemburgban tartandó kormányközi konferencia keretében hirdetik ki. Mivel Kijev és Chisinau egyszerre nyújtotta be tagjelöltségi kérelmét, Moldova csatlakozása csak akkor haladhat előre, ha Ukrajna mögé is beáll az Európai Unió. A lap emlékeztet, hogy az Orbán-kormány folyamatosan ellenezte Ukrajna EU-tagságának lehetőségét, Magyar Péter viszont a zárt ajtók mögött már jelezte: hajlandó feloldani a vétót.

Információik szerint hétfőn egy szakértői megbeszélésen az ukrán fél garanciákat vállalt a kárpátaljai magyarok jogainak rendezésére, és ígéretet tett arra, hogy az Orbán-kormány idején összeállított 11 pontos igénylista legtöbb elemét teljesíti.

Egy magyar tisztviselő ugyanakkor közölte, hogy nem született döntés a szakasz megnyitásáról, a tárgyalások egyelőre folyamatban vannak, és megállapodás sem jött létre. A Politico úgy látja, hogy a folyamat felgyorsulásához Magyar Péter brüsszeli látogatása is hozzájárult, ahol többek között Ursula von der Leyennel megállapodott 5800 milliárd forint uniós forrás felszabadításáról.

Az uniós tagállamok nagykövetei a héten véglegesíthetik álláspontjukat az első szakasz megnyitásáról, miután Ukrajna ismerteti belső reformterveit és a kisebbségi kérdésben tett lépéseit. A huszonhét ország ezt követően a június 15-i kormányközi konferencián adhatja formális jóváhagyását, amelyhez egyhangú szavazás szükséges.