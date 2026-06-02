Anyaország, Elcsatolt részek :: 2026. június 2. 15:46 ::

Merz elmagyarázta Magyarnak: a kárpátaljai kérdés nem mehet az Ukrajnának nyújtott európai támogatás rovására

Magyarország európai szerepének megerősödése az egész kontinens, valamint a NATO számára is előnyös lenne - hangsúlyozta Friedrich Merz német kancellár kedden Berlinben, Magyar Péter miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A kancellár kijelentette, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére.



A német kormányfő ismételten gratulált Magyar Péter választási győzelméhez, amelyet "mély történelmi fordulópontnak" nevezett a hidegháború utáni Magyarország történetében.

Merz kijelentette: Magyar Péter világos felhatalmazást kapott a választóktól, "a demokrácia és a jogállamiság ismét erős Magyarországon". (De persze ha valaki más akarná mindenáron távozásra bírni a Magyar Péter idején megválasztott elnököt, a Kúria elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait, a legfőbb ügyészt, az Állami Számvevőszék elnökét, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, az Országos Bírósági Hivatal elnökét, a közmédia két vezérigazgatóját stb., akkor a legsötétebb diktatúráról beszélnének, nem pedig demokráciáról és jogállamiságról - a szerk.)

Hozzátette: bízik abban, hogy az új magyar kormányfő képes lesz "visszavezetni Magyarországot Európa közepébe".

A kancellár közölte, hogy Németország támogatni kívánja Magyarország gazdasági megújulását.

"Itt, Berlinben nyitva állnak ön előtt az ajtók. Segíteni akarunk abban, hogy ez az újrakezdés Magyarországon sikeres legyen. Számíthat ránk, és személy szerint rám is" - fogalmazott.

Merz szerint Magyar Péter választási győzelme "inspiráció egész Európa számára", mert bebizonyította, hogy "az inga nemcsak az illiberális vagy akár autoriter irányba tud kilengeni, hanem vissza is tud lendülni, mégpedig látványosan a politikai közép felé".

A német kancellár úgy vélte, Magyarország ismét bátorító üzenetet küldött Európának, hasonlóan az 1989-es rendszerváltozáshoz. Szerinte Budapestnek ismét aktív szerepet kell vállalnia az európai integráció erősítésében, a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a versenyképesség és a védelem fejlesztésében.

Merz hangsúlyozta: Európa szabadságát és egységét jelenleg súlyos kihívások fenyegetik, elsősorban Oroszország és az Ukrajna elleni háború miatt. "Ha Magyarország ismét egyértelműen ennek az Európának az oldalán áll, az mindannyiunkat erősít, a szabadság és a béke ügyét szolgálja" - mondta.

Az ukrán EU-csatlakozással kapcsolatban a német kancellár kijelentette: Berlin megérti, hogy Budapest először rendezni kívánja a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos kétoldalú kérdéseket, ugyanakkor ez nem mehet az Ukrajnának nyújtott európai támogatás rovására, és nem akadályozhatja a csatlakozási tárgyalások első fejezetének megnyitását.

Merz kiemelte, hogy Németország és Magyarország a jövőben szorosabban kíván együttműködni az Európai Unió versenyképességének és védelmi képességeinek erősítésében, valamint az unió következő többéves pénzügyi keretének kialakításában.

A német kancellár végül úgy fogalmazott: a berlini találkozó egy új kezdetet jelenthet a két ország kapcsolataiban.

"Üdvözlöm Berlinben, és üdvözlöm kapcsolataink újraindítását, amelyek évtizedeken át nagyon jók voltak. Ezt szeretnénk most újra felvenni" - mondta Friedrich Merz.

(MTI nyomán)