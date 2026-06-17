Anyaország, Politikusbűnözés :: 2026. június 17. 10:01 ::

Budai hotel vécéjében, papírgurigákkal körbepakolva hagyták ott a pénzt a megvesztegetett politikusnak

Részletek derültek ki arról, hogyan történt a gyakorlatban a készpénz átadása: jachtkikötő, föld alatti klubszoba, hotelvécé a teljesség igénye nélkül.



A kép illusztráció

„Ebben a szobában volt egy kandalló, hűtő, kanapé, borok és egy Schéner Mihály-festmény (A Tihany), azt én szereztem be neki nagyon jó áron” – mondta egyebek között vallomásában Z. Zsolt. Ő az a nagyvállalkozó, aki az utóbbi hetekben a széles körű nyilvánosságot elért budapesti korrupciós ügy kulcsfigurájaként éveken át vesztegetett fővárosi kerületi politikusokat politikai oldalaktól függetlenül.

A Telex birtokába került dokumentumokból – amelyeket a gyanúsított védőinek küldött meg a hatóság – derült ki mindez, ahogy több egyéb részlet is azzal kapcsolatban, hogy hogyan zajlottak a pénzátadások a megvesztegetett politikusok ügyében.

A fenti idézetben szereplő politikus, akinek a festményhez is sikerült hozzájutnia, rendszerint az otthonában fogadta Z. Zsoltot, aki rendszeresen adott át neki úgy pénzt, hogy miközben a nappaliban, a kanapén ülve beszélgettek, a párna alá csúsztatta neki a pénzes borítékot. Egy másik politikus esetében (akivel a cikk szerint a vállalkozó talán a legjobb viszonyban volt) szintén házhoz ment Z. Zsolt, neki egy falba épített széfje volt, ahol a pénz mellett egy papírlapra írt nyilvántartást is tartott a kenőpénzekről.

Kulcsszerepe volt egy elegáns budai hotelnek is, amely Z. Zsolt barátaié volt. Egyes szereplőkkel itt találkozott a vállalkozó, nekik egészen filmbe illő módokon adta át a jussukat. Eleinte még az asztalnál ülve, szintén a díszpárna mögé csúsztatott borítékokkal operált, de aztán – saját bevallása szerint is „konspiratív megfontolásból” – módszert váltott.

– Az étteremből a hotel bejárata felé indulva, jobbra, a folyosón volt egy férfi-női WC, amibe belépve a jobboldali ajtó vezetett a férfi WC-be, majd oda belépve két egymás melletti ajtóval elzárható WC-helyiség volt, és mindig a jobboldali helyiségben, a WC mögötti ablakpárkányra raktam az aktuális készpénzösszeget (amit volt, hogy zacskóban, de volt, hogy csak magában helyeztem oda), és körberaktam WC-papírtekercsekkel, hogy ha véletlenül benyit oda a személyzet, akkor ne legyen egyből feltűnő – mesélte a vállalkozó, azzal folytatva, hogy a vécét ezt követően mindig kulcsra zárta, a kulcsot magával vitte, majd, amikor megérkezett az aktuális politikus a találkára, kézfogás közben csúsztatta azt a tenyerébe.

Ezeken az átadásokon a férfi vallomása szerint kezdetben egy összegben adta át a megbeszélt összegeket, később viszont már több kisebb részletben, alkalmanként 8–10–15 millió forintot adott át az aktuális politikusnak.

A lap ír olyan esetről is, amikor egy balatoni jachtkikötő parkolójában adott át kenőpénzt, és egy olyan esetet is említenek, amikor egy mátrai túrázás kezdetén cserélt gazdát a boríték. Utóbbira úgy emlékezett, hogy a politikus az unokahúga nevére vett egy telket a Mátrában. A telektől indultak volna kirándulni, amikor a vállalkozó odaadta neki a pénzt.

– A telek előtt adtam át neki, kissé zavarba jött, de gyorsan elrakta az A/4-es barna papírtasakban lévő pénzt, úgy, hogy előbb becsúsztatta a kabátjába, majd egyből odament a nem sokkal arrébb parkoló autójához, és berakta abba, a hátsó utastérbe – emlékezett vissza a vállalkozó.

Kerületeken átívelő korrupciós ügy

A fővárosi korrupciós botrány középpontjában egy parkfenntartási munkákat végző, több önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló céget irányító vállalkozó áll, aki a saját cége és az azzal azonos cégcsoporthoz tartozó más cégek érdekében szerződések folyamatos biztosítása, azok zavartalan fenntartása, illetve szerződési feltételek javítása céljából 2011 és 2024 között önkormányzati ciklusokon és politikai oldalakon átívelően önkormányzati vezető és politikai pozíciót betöltő személyeket vesztegetett. A vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a kétmilliárd forintot.

Kezdetben a vállalkozó a III. Kerületi Önkormányzatnál Puskás Péter fideszes alpolgármesternek fizetett rendszeresen korrupciós pénzt, aki azon „az ellentétes politikai oldalak közötti zavartalan együttműködés érdekében” 70–30 százalékos arányban osztozott Czeglédy Gergő MSZP-s önkormányzati képviselővel. (A százmilliós vesztegetéssel gyanúsított Czeglédyt már 2024 júniusában őrizetbe vették, de tavaly márciusban kiengedték a börtönből.) Az önkormányzat vezetésében történt politikai fordulat után ezt az arányt megfordították. Puskás és Czeglédy a parkfenntartási szerződést rendszeresen támadó Szkaliczki Tünde momentumos önkormányzati képviselőnek – a vállalkozó és Matisz Károly akkori pártigazgató közreműködésével – e támadások befejezéséért szintén juttatott a pénzből, illetve a vállalkozó Matiszt külön is megvesztegette a Momentumhoz tartozó más képviselők befolyásolásáért. Szkaliczki Tündének a letartóztatása előtt vezetői posztot ajánlottak a kerületben; az érintett momentumos politiusok letartóztatásban maradnak.

A vállalkozó a II. Kerületi Önkormányzatnál előbb Láng Zsolt (Fidesz), majd Őrsi Gergely (MSZP) polgármestereknek is rendszeresen juttatott vesztegetési pénzt, illetve kerületi önkormányzati képviselők befolyásolásáért a polgármesterségét követően Lángnak, továbbá Gór Csaba fideszes választókerületi elnöknek is fizetett. A vállalkozó ezen túlmenően Molnár Zsolt szocialista országgyűlési képviselőnek is folyamatosan fizetett korrupciós pénzeket önkormányzati politikusok feletti pártvezetői befolyása érvényesítéséért. E pénzek kérése kapcsán Molnár a kapcsolataira, illetve a vesztegetési pénzekből történő állítólagos továbbosztásra hivatkozott.

Az ügy másik szála szerint ugyanezen vállalkozó segítségével egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az említett önkormányzati vezetőket. A cégcsoport képviselője a vállalkozó közreműködésével ugyanilyen okból Kőhegyi István pécsi MSZP-s politikusnak is juttatott pénzt Molnár Zsolton keresztül.

(24 nyomán)