Anyaország, Videók :: 2026. augusztus 5. 13:35 ::

Cigány általi cigányozás és karlendítésvád miatt vizsgálódik az SZFE Farkas Franciska panaszvideója nyomán

Vizsgálni kezdte a nemzetiségi kultúrák specializáció idei felvételijével kapcsolatban nyilvánosságra került állításokat a Színház- és Filmművészeti Egyetem. Az intézmény közösségi oldalán közzétett bejegyzésében nem nevezte meg, kiről van szó, ugyanakkor a kommentelők között vannak, akik azt írták, hogy a közlemény Farkas Franciska néhány nappal korábban nyilvánosságra hozott videójára reagál, írja az Index.



A videó előzménye: nem jutott be a képzésre a színésznő (fotó: Kaszás Tamás / Fidelio)

– Az SZFE vezetéséhez eljutott a színművész – nemzetiségi kultúrák specializáció idei felvételijével kapcsolatban közzétett videó. Bár az Egyetemhez hivatalos panasz nem érkezett, az elhangzott állítások súlya miatt a vezetés részletes írásbeli tájékoztatást kért a videóban név szerint említett oktatóktól, és megkezdte a kapcsolódó iratok összegyűjtését és áttekintését. A tények tisztázása után az SZFE dönt a szükséges további lépésekről – olvasható az egyetem közleményében.

A Roma Play által szemlézett videóban Farkas Franciska díjnyertes színésznő a nemzetiségi kultúrák specializáció felvételijén szerzett tapasztalatairól beszélt. Állítása szerint a háromfordulós felvételi során többször is szóba került a 41 éves életkora, miközben azt is közölték vele, hogy szakmai teljesítménye "bőven meghaladta az elvárásokat". Végül mégsem került be a képzésre.

Elmondása szerint már az első forduló után azt kérdezték tőle, hogyan szeretné felnőtt emberként elvégezni az ötéves képzést. A második forduló végén ismét külön beszélgetésre hívták.

– Öreg vagyok. Nyilván. Nem gondoltam át. Menjek inkább másik szakra. Ez egy hirtelen ötlet – foglalta össze a neki elhangzott kifogásokat. A színésznő ugyanakkor azt állítja, hogy ugyanebben a beszélgetésben azt is közölték vele: teljesítménye "bőven meghaladta az elvárásokat". A második forduló után elutasították, fellebbezésének azonban helyt adtak, így részt vehetett a harmadik rostán is.

Farkas Franciska a videóban több, általa kifogásolt felvételi helyzetet is felidézett. Elmondása szerint a "romani" specializáció felvételijén "roma" népdalt adott elő, amelyre az egyik oktató így reagált:

hallom, roma stílust hoztál. Na nem baj, ez nem baj.

Amikor visszakérdezett, hogy egy "roma" nemzetiségi specializáción ez miért jelentene problémát, állítása szerint azt a választ kapta:

bennem is van roma, csak nem látszik, de ebből inkább csináljunk valami mást.

A színésznő szerint egy másik feladat során egy német nyelvű dal előadásába "náci karlendítést építettek be, amit sztereotip és kirekesztő rendezői megoldásnak" nevezett. Felidézett egy másik jelentkezőnek címzett oktatói megjegyzést is, amely szerint "ebből a kurvából is jó feleség lesz".

Farkas Franciska szerint a felvételin tapasztaltak túlmutatnak a saját ügyén. Úgy fogalmazott, egy nemzetiségi képzésen nem lehet probléma sem az életkor, sem az, ha valaki "roma" népdalt énekel, ahogy az sem elfogadható, hogy sztereotip vagy megalázó megjegyzések hangozzanak el. A videó végén azt mondta: ha mi magunk is elmondjuk a saját történeteinket, felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy ez nincs rendben.

Az SZFE közleményében nem tért ki külön a videóban elhangzott egyes állításokra, csupán annyit közölt, hogy az érintett oktatóktól írásbeli tájékoztatást kértek, a kapcsolódó dokumentumokat áttekintik, és a vizsgálat lezárása után döntenek a szükséges további lépésekről.