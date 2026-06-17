Anyaország :: 2026. június 17. 16:34 ::

Gulyás szerint jogszerűen jártak el a magyar állampolgárságot kapó kanadaiak esetében

„Velkey György, a Külügyminisztérium államtitkára alaptalan rágalmakat fogalmazott meg a magyar állampolgárság előző kormány alatti megszerzésével kapcsolatosan, nevesítve Szijjártó Pétert, Semjén Zsoltot és engem” – írta a Telexnek küldött válaszában Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás arra reagált, hogy Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára arról számolt be, hogy arra találtak bizonyítékokat, olyan kanadai személyek kaptak magyar állampolgárságot, akik az állampolgárság szokásos kritériumainak nem feleltek meg, mindezért pedig kérelmezőkként több tízezer dollárt fizettek.

Velkey a videóban arról beszélt, információik szerint Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök-helyettes több alkalommal jelezte a diaszpóraszervezetek vezetői felé, hogy kifejezetten támogatja az államérdekből történő honosítási eljárásokat. Azt is állította, hogy Semjén támogatásával épült ki egy egész olyan intézményi hálózat, amin keresztül olyan vagyonosabb személyek kaphattak magyar állampolgárságot, akiket semmilyen valódi szál nem fűzött Magyarországhoz, viszont a magyar útlevél megkönnyíti az Európán belüli mozgásukat és üzletkötéseiket.

Kiemelte Gulyás Gergelyt is, Velkey szerint egy kanadai cég, a Hungarian Citizenship Consulting pénzért menedzselte a kérelmezőket, tudomásuk szerint 30-60 ezer dollár körüli összegekért. „A közvetítő cég tulajdonosa pedig nem volt más, mint az állami honosítási programok egyik, Gulyás Gergely minisztériuma által megbízott hivatalos felelőse, a cég társigazgatója pedig az ajánlásokat aláíró diaszpóravezető volt” – mondta Velkey. Ez a magáncég Velkey szerint tanácsokat adott külföldieknek, annak érdekében, hogy magyar állampolgársághoz jussanak.

Gulyás Gergely válaszában azt írta: az államérdekű honosítás szabályai az Orbán-kormány alatt nem változtak, az állampolgársági döntésre minden esetben a törvényben rögzített szigorú eljárásrend szerint került sor. Gulyás szerint minden ország jogi szabályozása lehetővé teszi, hogy sport, gazdasági, politikai diplomáciai, tudományos, kulturális, nemzetpolitikai vagy nemzetstratégiai érdekre való tekintettel a köztársasági elnök adományozhat a kormány előterjesztésére és ellenjegyzésével állampolgárságot.

„A javaslattételhez állami vezetői, nagyköveti, vagy a határon túli magyarok esetében diaszpóratanácsi támogatásra volt szükség”, írta, amit szigorú hatósági ellenőrzés követ, többek között az Alkotmányvédelmi Hivatal és a TEK is megvizsgálják, és meggyőződnek arról, hogy az adott személy semmilyen biztonsági kockázatot nem jelent.

„Ha e vizsgálatok során bármilyen aggály felmerült, a kérelmet el kell utasítani. Az állampolgárság adományozásával kapcsolatos köztársasági elnöki, illetve miniszteri ellenjegyzés minden esetben jogszerűen történt. Ilyen döntés jogellenes befolyásolására miniszteri megbízatásom alatt soha senki kísérletet sem tett.”

Gulyás azzal zárta válaszát, hogy ha bárki „olyan látszatot keltett, hogy a miniszteri ellenjegyzést vagy a köztársasági elnöki döntést befolyásolni tudja, különösen ha ezért bármilyen juttatást elfogadott, az bűncselekményt követett el.”

Velkey korábban arról is beszélt: a diplomataútlevelek kiadásának vizsgálata közben rengeteg visszaélés derült ki, többen a választások előtt megszabadultak a diplomataútlevelüktől, de egyértelművé tette, hogy a lemondás nem jelent mentességet, nem évült el ezzel a felelősségük.

(Telex)