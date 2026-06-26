Anyaország :: 2026. június 26. 11:56 ::

Orbán Anita hazarendel 37 misszióvezetőt

A Külügyminisztérium megkezdi a külképviselet-vezetői kar megújítását, ezért hazarendelnek 37 misszióvezetőt - közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook-videójában.

A tárcavezető elmondta: a változások egy része a lejáró megbízatásokhoz kapcsolódik, más esetekben pedig "az a cél indokolja a személyi döntéseket, hogy Magyarország érdekeit olyan nagykövetek képviseljék, akik az új külpolitikai prioritások mentén hitelesen és hatékonyan tudják képviselni és szolgálni hazánkat".

Kiemelte: a személyi változások ugyanakkor egy szélesebb körű szakmai megújulás részét is képezik. A Külügyminisztérium célja egy professzionális, magas szakmai színvonalon működő diplomáciai kar felépítése: olyan nagykövetekre és diplomatákra van szükség, akik aktívan hozzájárulnak Magyarország külpolitikai céljainak megvalósításához, valamint nemzetközi érdekérvényesítő képességének megerősítéséhez - magyarázta.

Azt mondta: e törekvés részeként a Külügyminisztériumban megkezdte működését a humánstratégiáért és képzésért felelős helyettes államtitkárság. Az új szervezeti egység feladata egy korszerű, átlátható és teljesítményalapú diplomata-életpályamodell kialakítása, a külügyi felvételi rendszer megújítása, valamint a folyamatos szakmai továbbképzések rendszerének kidolgozása - mutatott rá.

Hangsúlyozta: a minisztérium célja, hogy a diplomácia ismét valódi hivatássá váljon, olyan pályává, amely kiszámítható szakmai fejlődést, stabil életformát és hosszú távú perspektívát kínál a legtehetségesebb szakembereknek.

Orbán Anita úgy vélte, Magyarország külpolitikai, gazdasági és nemzetstratégiai érdekeinek hatékony képviselete csak magas színvonalon képzett, motivált és professzionális diplomáciai karra épülhet. Ez egyben garanciája annak is, hogy a Külügyminisztérium a jövőben még eredményesebben tudja támogatni a szaktárcák nemzetközi céljainak megvalósítását is - tette hozzá.

(MTI)