Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. június 27. 16:18 ::

Elindult az immár nem "betiltott" buzimenet - hat mentőautót vezényeltek ki hozzájuk a nagy meleg miatt

A 2025-ös betiltást követően idén már szabadon ünnepelhetnek az LMBT-jogokért kiálló résztvevők a Budapest Pride-on, azonban a rendkívüli hőség másfajta akadályt gördít a felvonulók elé - ezt éppen a homofil 24.hu írta, amelynek a komplett szerkesztősége elfelejtette, hogy éppen a tavalyi volt a legnasgyobb buzivonulás, köszönhetően annak is, hogy Orbán az álbetiltással ellenzéki csúcsrendezvényt csinált belőle. /Frissülő összeállítás./



Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

Délután kettőkor kezdődött el az Opera előtt a "Pride"-ra való gyülekezés, de valójában a Deáktól a Nagymező utcáig áll a 19 kisteherautó (az utolsó Budapest képviseletében egy BKK-busz) és a közéjük beékelődő hat mentőkocsi – vélhetően a hőségre készültek ennyivel –, illetve egy-egy hatalmas szivárvány- és EU-s zászló.



Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu



Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

Egyelőre még elég szellős az Andrássy út, de sok teherautót is még most díszítenek, állítják be a hangcuccokat rajtuk, sőt, olyan is van, ami csak most érkezett meg.



Fotó: Adrián Zoltán / 24.hu



Fotó: Kőrös Gábor / 24.hu

Fel sem merült a halasztás

Hrubi Zita, a Pride sajtószóvivője és szervezője nyilatkozott a Partizánnak, egyebek mellett arról, felmerült-e az, hogy a harmadfokú hőségriadó miatt elhalasztják a rendezvényt, vagy módosítanak a kezdési időponton. A szervező azt mondta, komolyan nem merült fel, mert tapasztaltak a hőségben pride-ozásban: 2022-ben több mint 40 fokos hőségben rendezték meg, ráadásul akkor az útvonal a rakparton keresztül vezetett.

Nyilván nem a legszuperebb az időjárás, és attól, mert hozzá vagyunk szokva, komolyan vesszük a hőségriadót – mondta Hrubi Zita, aki közölte, hat mentőautó kíséri majd a tömeget, a vonulás végén, a Vérmezőn pedig felsorakoznak a mentőkocsik.



Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

Egy kis bulikázás után már el is indultak

Sűrűbb lett a tömeg az Opera előtt, bár a járdán még kényelmesen el lehet férni, nincs tele az Andrássy, jelentette a Telex tudósítója. A legelszántabbak a tűző napon buliznak valamelyik kamionnál. „Vigyázzatok egymásra!” - kiabálja az egyik DJ az Opera előtt álló kamionról. Közben a menet elindult az Andrássyn.

Néhány már majdnem elfelejtett politikai aberrált is kiment pózolni

„A Demokratikus Koalíció kiáll a nyílt, befogadó és a kölcsönös tiszteleten alapuló társadalom mellett, – egy olyan világért, ahol mindenki önmaga lehet” – írta a párt. A menetben többek között feltűnt a DK új elnöke, Varju László is.



Fotó: DK / Fb

Kunhalmi Ágnes is vonul, ő a „Szabadság, jogok, szerelem” hármasát üzente 66 ezer követőjének. A menetben a telexesek látták Fekete-Győr Andrást, illetve Jámbor András is posztolt az Erzsébet hídról.



Fotó: Huszti Istvaán / Telex

Forróbb szakasz a hűsebb Andrássy út után

Érkezik a menet vége a Deák Ferenc térre. Az árnyas Andrássy út után egy olyan szakasz következik, ahol maximálisan érezteti hatását felülről a tűző nap, alulról pedig az aszfaltból áradó forróság - tudósítottak róla délután 4 óra előtt.

A helyzeten nem segít, hogy a menet időnként percekre meg-megáll. A szélekről ilyenkor sokan menekülnek le az úttestről, hogy egy-egy talpalatnyi árnyékban pihegjék ki magukat.

(24 - Telex nyomán)