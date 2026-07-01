Anyaország :: 2026. július 1. 17:12 ::

Visszaélés-sorozat miatt rúgnak ki több dolgozót a BKK-tól

Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el, az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók - közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Közleményük szerint pár taxi-, illetve jármű-ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amennyit ténylegesen elvégzett, ezen kívül szolgálati gépjárművek menetleveleit és munkaidő-nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük, a szakterületi vezető koordinálásával követték el.

Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. A pótlékokkal való visszaéléseket elkövető munkavállalókra szintén elbocsátás vár - írták.

A BKK közölte: a belső ellenőrzési vizsgálat gyorsan és egyértelműen feltárta, hogy a manipuláció célja a magasabb pótlékösszeg elérése volt, és nem a szolgáltatás minőségének ellenőri korrekciója. Bizonyítást nyert az is, hogy a visszaélés-sorozat a közvetlen felettes által támogatottan, de további vezetők tudta nélkül zajlott.

A vizsgálat eredményére tekintettel további munkáltatói, polgári, sőt büntetőjogi jogkövetkezmények várhatók - írták.

A közlemény szerint a jelentés által feltártak alapján a BKK felsővezetése több azonnali és középtávú intézkedést kezdeményezett. A társaság a szolgáltatásellenőrzési terület munkafolyamatait szigorú felülvizsgálatnak vetette alá, továbbá a hatékonyság növeléséhez és a visszaélések elkerüléséhez szükséges intézkedésekről is döntött. A célok megvalósításához a már bevezetett, illetve a folyamatban lévő digitális fejlesztések fontos támogatást adnak.

A BKK kiemelte: a társaság továbbra is elkötelezett a tisztességes, átlátható és jogszerű működés mellett, és minden rendelkezésére álló eszközzel fellép a visszaélések megelőzése érdekében, továbbá közszolgáltatóként kiemelt figyelmet fordít a közpénzekkel való felelős és átlátható gazdálkodásra.