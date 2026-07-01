Anyaország, Videók :: 2026. július 1. 21:34 ::

A magasfesztültség okozta égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház

A magasfesztültség okozta életveszélyes égési sérülések megelőzésére hívja fel a figyelmet a Bethesda Gyermekkórház. Az intézmény közlése szerint már három fiatal került fél éven belül a kórház égéssebészeti központjába ilyen sérülésekkel.

A Bethesda szakemberei arra kérik a szülőket: a nyári szünetben különösen figyeljenek gyermekeikre, és beszéljenek velük a magasfeszültség veszélyeiről, mert ezek a balesetek minden esetben megelőzhetők.

Szerdai közleményükben azt írták: az idei három eset különösen aggasztó, hiszen mindössze fél év alatt történt. Az elmúlt öt évben (2021-2025) összesen tizenegy magasfeszültség okozta égési sérült fiatalt kezeltek a Bethesda Gyermekkórházban, közülük tízen vasúti szerelvény tetejére másztak fel, egy gyermek pedig villanyoszlopra. Valamennyien 11 és 17 év közötti fiúk voltak.

A fiatalok életveszélyes égési sérüléseket szenvedtek, többüknél végtagamputációra is szükség volt. Mindannyian maradandó mozgásbeli és esztétikai károsodással élnek tovább, felépülésük hosszú éveken át tartó műtéteket, rehabilitációt, pszichológiai támogatást és rendkívüli lelki erőt igényel.

A közlemény idézi Pálfalvi Jánost, a Bethesda Gyermekkórház plasztikai és égéssebész szakorvosát, aki elmondta, a tragédiához még az sem kell, hogy valaki megérintse a magasfeszültségű vezetéket. A mintegy 25 ezer voltos áram akár egy-másfél méteres távolságból is áthúzhat a levegőn keresztül. Az úgynevezett ívkisülés pillanatok alatt lángra lobbantja a ruházatot, és rendkívül súlyos égési sérüléseket okozhat. Hozzátette: ezek a sérülések nemcsak az első napokban vagy hetekben jelentenek életveszélyt: a gyerekekre hosszú hónapok, sokszor évek rehabilitációja, számos műtét és óriási lelki megterhelés vár.

A kórház a témában egy rövid videót is készített korábban:

(MTI nyomán)