Anyaország :: 2026. július 13. 11:56 ::

Testvérgyilkosságot akadályoztak meg Nógrádban

A rendőrök előtt akarta leszúrni lánytestvérét egy 38 éves férfi egy kelet-nógrádi kistelepülésen; a gyanúsítottat a Nógrád Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság letartóztatta - tájékoztatta a főügyészség az MTI-t hétfőn.

A férfi július 8-án lakóhelyén összeveszett testvérével, akit a konyhából magához vett késsel azzal fenyegetett, hogy leszúrja - írták a közleményben.

A lánytestvér félelmében hátrálni kezdett, miközben a férfi a késsel szúró-vágó mozdulatokat tett a sértett mellkasa és hasa felé. A sebesülés okozásában a megérkező rendőrök fellépése akadályozta meg őt, akik a dühöngő férfival szemben elektromos sokkolót alkalmaztak - közölték.

A férfit gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség emberölés kísérlete miatt, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását, amelyet a Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája elrendelt. A döntést az ügyész tudomásul vett, azonban a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges.