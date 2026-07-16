Anyaország, Videók :: 2026. július 16. 17:18 ::

Navracsics is észrevette: a közvélemény többsége úgy tekint a Fideszre, mint bűnözők társaságára

Navracsics Tibor Krug Emília Szinten túl című podcastműsorában a Fidesz jövőjéről, az Európai Unióhoz való viszonyról és a "jobboldal" lehetséges átrendeződéséről beszélt, a korábbi területfejlesztési miniszter több ponton is kritikus hangot ütött meg egykori pártjával kapcsolatban.

Szerinte egyelőre nem egyértelmű, hogy a Fidesz politikai márkája megújítható-e, és a következő egy év döntő lehet ebből a szempontból. Úgy fogalmazott: a válasz részben azon múlik, hogy a párt politikusai mennyire tudják visszaszerezni hitelességüket.

Navracsics hangsúlyozta, hogy továbbra is vannak olyan fideszes szavazók és közösségek, amelyek értékelik az elmúlt 16 év teljesítményét, még akkor is, ha szerinte a kormányzat jelentős hibákat is elkövetett.

A volt miniszter szerint a Fidesz erejét korábban az adta, hogy egyszerre tudta megszólítani a radikálisabb és a mérsékeltebb jobboldali szavazókat.

Úgy vélte, ha Orbán Viktor kizárólag a radikális jobboldal támogatására építené a párt jövőjét, azzal nem értene egyet. Hozzátette: amíg erre lehetősége van, egy szervezeten belül szeretné lefolytatni ezt a vitát.

Navracsics arra a kérdésre nem adott egyértelmű választ, hogy részt venne-e egy új jobboldali párt létrehozásában.

Azt mondta, számára nem a szervezeti forma a fontos, hanem az, hogy létezzen egy polgári, kereszténydemokrata, konzervatív és egyértelműen európai elkötelezettségű politikai közösség.

Arról is beszélt, hogy a Fidesz Európai Néppártból való távozása idején közel került ahhoz, hogy elhagyja a pártot.

Egy kérdésben azonban egyértelmű álláspontot fogalmazott meg: szerinte Magyarország európai uniós tagsága nem lehet vita tárgya.

Biztos, hogy kilépnék abból a pártból, amelyik ki akarná Magyarországot léptetni az Európai Unióból – mondta.

Navracsics talán legerősebb kijelentése a Fidesz társadalmi megítélésére vonatkozott.

Szerinte jelenleg a magyar közvélemény többsége úgy tekint a pártra, mint "bűnözők társaságára", és ha ez a kép nem változik meg, akkor a Fidesznek kevés esélye lesz arra, hogy rövid időn belül visszaszerezze politikai erejét.

Navracsics megszólalása nem sokkal azután érkezett, hogy Ferencz Orsolya korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrbiztos egy új politikai közösség építésének szükségességéről írt a Facebook-oldalán.

Ferencz szerint a Fidesz már nem képes képviselni mindazokat, akik a "polgári Magyarország" eszményében hisznek, ezért új közösséget kell szervezni azoknak, akik a nemzeti, konzervatív és polgári értékeket szeretnék megjeleníteni a közéletben. Bejegyzését Navracsics Tibor is megosztotta.

A kezdeményezésre Török Gábor politikai elemző úgy reagált, hogy akár a Fidesz formális bomlásának kezdete is kirajzolódhat. Szerinte az egyik legfontosabb kérdés az lesz, hogy Ferencz Orsolyát, Navracsics Tibort és társaikat hány ismert "jobboldali" politikus vagy véleményformáló követi.

A Fidesz részéről Havasi Bertalan kommunikációs igazgató a Népszavának azt mondta: a pártban mindenki szabadon megfogalmazhatja politikai véleményét, a vezetés pedig a kritikus hangokat is tiszteletben tartja, még akkor is, ha azok szerintük igaztalan vagy bántó állításokat tartalmaznak.

A Telexnek pedig azt írta: "Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya régóta a Fidesz széles politikai közösségének megbecsült tagjai, osztoznak a sikereinkben, a kudarcainkban, örömünkben, bánatunkban, és természetesen osztoznak velünk a politikai felelősségben is".

(24 nyomán)