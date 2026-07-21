Orbán Viktor pártelnök - a Fidesz országos elnökségével egyeztetett - javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének.
A döntés egyhangú volt - írja rövid közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
"Habemus Bókam!"...
Nekünk valahogy nem a katolicizmus jut róla eszünkbe.
Frissítések: ilyen ez a fideszes demokrácia: annyira most "választották meg" Bókát, hogy már készen is állt a frakcióvezetői "imázsfilmje"
Melyből természetesen nem maradhatott ki a zsidó-keresztényezés...
Egy kis emlékeztető
Az SZDSZ 2009-es plakátkampánya. A párt európai parlamenti listáján ekkor Bóka János, a Fidesz ma kinevezett frakcióvezetője is szerepelt.
Ez vajon már a megújulás része? - teszi fel a költői kérdést a Magyar Jelen főszerkesztője.