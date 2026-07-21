Anyaország, Videók :: 2026. július 21. 20:03 ::

"Habemus Bókam!" - Így adta hírül Orbán, hogy egy SZDSZ-es nyamvadékot tett a Fidesz-frakció élére

Orbán Viktor pártelnök - a Fidesz országos elnökségével egyeztetett - javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének.

A döntés egyhangú volt - írja rövid közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

"Habemus Bókam!"...

Nekünk valahogy nem a katolicizmus jut róla eszünkbe.

Frissítések: ilyen ez a fideszes demokrácia: annyira most "választották meg" Bókát, hogy már készen is állt a frakcióvezetői "imázsfilmje"

Melyből természetesen nem maradhatott ki a zsidó-keresztényezés...

Egy kis emlékeztető

Az SZDSZ 2009-es plakátkampánya. A párt európai parlamenti listáján ekkor Bóka János, a Fidesz ma kinevezett frakcióvezetője is szerepelt.

Ez vajon már a megújulás része? - teszi fel a költői kérdést a Magyar Jelen főszerkesztője.