Anyaország, Holokamu :: 2026. július 15. 16:26 ::

Vissza a gyökerekhez: az SZDSZ-es antiszemitizmus elleni megbízott lehet a Zsidesz új frakcióvezetője

A 24.hu információi szerint kedd délutánra frakcióülést hívtak össze a Fidesznél. A szokott menetrend szerint a parlamenti heteken hétfőn ülnek össze a képviselők, hogy megbeszéljék a várható eseményeket. A most meghirdetett plusz ülés alapján a képviselők biztosra veszik, hogy a fő napirend a képviselőcsoport új vezetőjének megválasztása lesz. A megfelelő jelölt kiválasztása azonban ezt megelőzően a párt elnökségének feladata.



Amikor azt hittük, nagyobb zsidóbérenc már nem lehet a párt, akkor egy igazi szabadmadár kezdett el körözni a frakcióvezetői szék fölött...

Gulyás Gergely hétfőn jelentette be, hogy az alkotmány-módosítása nyomán előálló közjogi korlátok miatt lemond a frakcióvezetői posztról, és hátrébb lép a politikai küzdelmekben. Döntésével a frakciótagokat, valamint Havasi Bertalan kommunikációs igazgatót is meglepte.



... és így végre visszatér a Fidesz oda, ahonnan indult

Havasi később az utódlásról azt nyilatkozta, a döntéssel megvárják, hogy Orbán Viktor hazaérjen az Egyesült Államokból, ahol megtekinti a futball világbajnokság utolsó mérkőzéseit. A vb-döntőt július 19-én, vasárnap este játsszák. Így bár Havasi korábban azt mondta, hogy a téma a július 23-i, azaz a jövő csütörtöki elnökségi ülésen lesz napirenden, a zilált helyzet miatt kedd délelőtt is megtárgyalhatják az utódlás kérdését.

Bóka 2003 és 2004 között az Információs Hivatalban dolgozott, ezt követően 2009-ig képviselői munkatárs volt az EP-ben Szent-Iványi István, az SZDSZ EP-képviselőjének asszisztenseként. Ugyanebben az évben az SZDSZ EP-képviselőjelöltje is volt az EP-választáson - olvasható róla a Wikipédián. A 24.hu értesülése szerint - továbbá erre A 24.hu értesülése szerint - továbbá erre utalt Magyar Péter is a parlamentben, mi több, leendő frakcióvezetőnek nevezte Bókát - Orbán és a frakció jelentős része is Bóka Jánost támogatja, aki egy ciklussal a háta mögött nem esik a 12 éves mandátumkorlátozás alá, és miniszterként már szerzett tapasztalatokat a parlamenti munkában.



Van Bókának (j) egy fontos közös tulajdonsága Magyar Péterrel...



... mindketten imádnak holokausztozni



Kipacimborák egymás közt

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