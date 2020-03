Olvasói levelek :: 2020. március 19. 11:01 ::

Olvasó: és az albérletben élők tízezreivel mi lesz?

Olvasónk levele:



Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Először is engedje meg, hogy megköszönjem a saját és honfitársaim nevében az eddig tett intézkedéseket.

Álláspontom szerint van egy csoport, amely azonnali kormányzati védelmet igényel: ez az albérletben élők csoportja. Magyarországon, főképp Budapesten a lakosság nagy százaléka él albérletben, és ők döntő többségben a piaci áron bérlik az ingatlanokat. Jelenleg Budapesten az átlagos bérleti díj 165 000 Ft + rezsi.

Ismeretségi körömben néhány személy már sikeresen tárgyal arról, hogy a tulajdonos tekintsen el a bérleti díj iránti igényéről a veszélyhelyzet időszaka alatt, azonban a többség (értsd: az ingatlantulajdonosok) nem hajlandóak megértést, türelmet tanúsítani. Több ismerősöm már most elveszítette a jövedelmét, mivel sok munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldte a dolgozóit azzal, hogy majd jelentkezni fognak, amikor ismét munkába lehet állni.

Konkrét példáként tudom említeni a páromat, aki eddig gyerekekre vigyázott hivatásszerűen, ő konkrétan 2 hete 0 Ft bevétellel rendelkezik, és várhatóan ez nem fog változni. Az én esetemben - futárként dolgozom - a munkáltatóm tegnap lecsökkentette az alapbéremet napi 6000 Ft-ra (13 óra munkavégzés mellett).

Mint sokan mások, mi sem rendelkezünk félretett pénzzel, azaz abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk, április 10-én hogyan tudnánk kifizetni a következő havi bérleti díjat, és amennyiben a tulajdonos nem lesz megértő, nincs hova mennünk. Álláspontom szerint ez legalább több tízezer embert érint.

A most bevezetett törlesztési moratórium 2020. december 31-ig megvédi a hitelből finanszírozott otthonokat, ezért arra szeretném kérni a tisztelt miniszterelnök urat, hogy az albérletben lakó állampolgárokat is részesítsék hasonló védelemben. Nem gondolom, hogy mindenkinek lehetősége lenne személyi kölcsönhöz folyamodnia (mi sem vagyunk ebben a helyzetben, engem pl. napi 2 órára jelentett be a munkáltatóm - vagy elfogadom, vagy nem kell mennem dolgozni, szóval nem volt választásom), ezáltal a kormányzati intézkedés elmaradása tömeges hajléktalansághoz vezethet.

Megjegyezni kívánom, hogy az Egyesült Királyságban már bevezették a 3 hónapos moratóriumot a bérelt ingatlanok vonatkozásában.

Segítségét előre is köszönöm a saját és honfitársaim nevében.

Tisztelettel:

dr. Gyertyános Endre