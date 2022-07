Olvasói levelek, Elcsatolt részek :: 2022. július 31. 11:13 ::

Így néz ki a csúcsjelző a Policán, a Trianon előtti Magyarország legészakibb pontján

Szerény véleményem szerint kevesen tudják, hol volt Nagy-Magyarország legészakibb pontja. Én is csak pár évvel ezelőtt néztem utána, és eldöntöttem, hogy egyszer felkeresem. A napokban ez meg is történt, és három gyermekemmel együtt e helyen a csúcsjelző oszlopra kitűztünk erről egy magyar és lengyel nyelvű emlékeztetőt. Tőle jobbra helyeztünk el egy kis magyar nemzeti színű szalagot is. Reményeim szerint egyre több magyar turista keresi majd fel a jövőben ezt a helyet! - írja olvasónk, aki képeket is mellékelt:

Vázlatos tudnivalók a Policáról a magyar nyelvű Wikipediáról szerint: