Humor :: 2024. január 14. 12:44 ::

Téli idill

Nem azzal van a baj, hogy télen hideg van - ez a dolga a télnek, amely még sajnos így is messze melegebb, mint akár pár évtizede, de sokaknak hiányozhat a szép fehér hótakaró, amely egyszersmind a január ridegségét is elfedi, pontosabban elfedné. Jó ránézni erre a hó borította szép tájra, ahol a monumentális hegyek időtlen nyugodtsággal csillannak meg a napfényben. Ha pedig az ember pár pillanat erejéig hunyorít, egy régi ismerőst is felfedezhet a képen.