2025. szeptember 18., csütörtök, Diána napja van.
Friss hírek
22:23
Felmentették a legfőbb ügyész helyettesét
21:53
"Zsidóknak belépni tilos, nem bírom elviselni őket" - egy kis múltidézés
Németországban
21:18
Szakítás
20:45
Putyin: több mint 700 ezer harcos tartózkodik a "különleges hadművelet" övezetében
20:10
Azt hitte Orbán Szekszárdon, hogy Szegeden
van?
20:00
Nyugdíjas nőnek öltözött ukrán ügynök próbálta felrobbantani egy orosz védelmi ipari vállalat
vezetőjét
19:58
Az albán kormányfő bemutatta
mesterségesintelligencia-miniszterét
19:41
"Putyin igencsak cserbenhagyott" - panaszkodott Trump
Londonban
19:32
Erősödött a forint
18:40
A Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (2. rész): itt az első
miniszter!
18:11
Életveszélyesen megkéseltek egy nőt
Veszprémben
18:09
A szakszervezetek kitartanak a hároméves bérmegállapodás mellett, míg a munkaadók a megállapodás újratárgyalását szorgalmazzák
17:46
Két rabbi kezdeményezi, hogy a zsidónegyed váljon ki a VII.
kerületből
17:27
Lavrov: Kijev elutasította az amerikaiak Alaszka után megfogalmazott elképzeléseit
16:51
A román kormány nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a Magyarország felé vezető földgázvezeték bővítését
16:26
Az ukrán különleges erők csapást mértek a volgográdi olajfinomítóra
16:11
IM: kormánytag érintettsége fel sem merült a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban
15:59
Napos, nyárias idő várható a hétvégén
15:28
Kínai védelmi miniszter: "Tajvan visszatérése a második világháború utáni nemzetközi rend szerves része"
15:06
Oroszország javára végzett kémtevékenység gyanújával vettek őrizetbe három embert Angliában
14:47
Régi lőszereket találtak egy fonyódi gimnáziumban
14:16
Különös és többszörös visszaeső a dunaújvárosi pedofil buzi - a börtön nem, de a kasztráció megállíthatta volna
13:57
Rendőrök jelentek meg Ruszin-Szendinél - elvették a fegyverét, visszavonták az
engedélyét
13:53
Felmérés: csökkent az Európai Unió iránti bizalom Lengyelországban
13:17
Több mint százmillió forintot loptak el adathalászok egy zalai cégtől
24 óra legolvasottabbjai
Életveszélyesen
megkéseltek egy nőt
Veszprémben
Összeégett
holttestet találtak Balatonfüreden - a nemét és az életkorát nem tudták megállapítani, csak azt, hogy kövér volt
A
brit uralkodó újra együtt akar harcolni Amerikával az "Európát fenyegető zsarnokság"
ellen
Azt
hitte Orbán Szekszárdon, hogy Szegeden
van?
Izrael
lézertechnológián alapuló légvédelmi fegyvert fejlesztett
ki
Szakítás
Trump
üdvözölte, hogy az ABC szünetelteti a Jimmy Kimmel show-t
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Toroczkai:
ezeket a cigánybűnözőket egy mi hazánkos kormány alatt láncon húznák végig
Szolnokon
(39861)
Húszmillió
forintos vérdíjat tűzött ki a cigány maffia László Attilára - "az ország legdrágább
polgármestere"
(34702)
A
feleséget hibáztatta, a stábtagot dugogatta - kulisszatitkok Gyurcsány
lemondásáról
(34246)
"Bella
Ciao", "Hej, fasiszta, kapd el!" - Elfogták a gyilkost, aki "még nagyobbá tette" Charlie
Kirköt
(30961)
Ez
csak természetes: egy "nemváltó" bundás buzival élt együtt Charlie Kirk antifasiszta
gyilkosa
(23124)
Putrilakó
kiscsalád támadt rendőrökre Siófokon - élőztek is közben, mert úgy az
igazi
(21735)
A
polgárháború
küszöbén?
(20766)
"Három
szlovák férfi elrabolt, bedrogozott és megerőszakolt egy 12 éves kislányt Angliában" - az egyik ráadásul
magyar
(19587)
Angliai
multikulti: műtét közben sétált ki a pakisztáni orvos, hogy egy ápolónővel
közösüljön
(19131)
Ezúttal
sem orosz rakéta csapódott be Lengyelországban - hanem a saját amerikai
rakétájuk
(18423)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(340258)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(206800)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(178240)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(165798)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(165498)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(141937)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(138013)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(108028)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(99412)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(89187)
