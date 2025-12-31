Humor, Videók :: 2025. december 31. 10:19 ::

Nem csak Orbán, Zelenszkij is kapott ajándékot Mikulás-Putyintól

Mesterséges intelligencia által generált videót tett közzé a kenyai orosz nagykövetség december 28-án, amelyen mikulásnak öltözött Vlagyimir Putyin osztogat ajándékokat a barátainak, valamint Volodimir Zelenszkijnek.

A Mikulás-Putyin Hszi Csin-ping kínai elnöknek például egy jüant és rubelt ábrázoló karácsonyfadíszt ajándékozott, melyet, amikor feltett a fára, leesett és összetört a dollárjelet ábrázoló dísz.

Narendra Modi indiai miniszterelnök vadászrepülőt kapott, Donald Trump amerikai elnök egy közös fényképet kapott az alaszkai Putyin–Trump-találkozóról, Nicolás Maduro venezuelai elnök egy keverőpultot, Recep Tayyip Erdogan török elnök egy atomerőművet tartalmazó hógömböt, Kim Dzsongun pedig egy kardot.

A baráti ajándékok után egy kevésbé baráti ajándékot is kiosztott: Zelenszkij egy bilincset kapott, majd azonnal rácsok mögött is találta magát.

Végül Orbán Viktor kapott ajándékot, egy „special offer” (különleges ajánlat) matricával ellátott, Gazprom logós kupont. Ahogy megkapta a kupont, kigyulladtak a fények egy városban.





