Mesterséges intelligencia által generált videót tett közzé a kenyai orosz nagykövetség december 28-án, amelyen mikulásnak öltözött Vlagyimir Putyin osztogat ajándékokat a barátainak, valamint Volodimir Zelenszkijnek.
A Mikulás-Putyin Hszi Csin-ping kínai elnöknek például egy jüant és rubelt ábrázoló karácsonyfadíszt ajándékozott, melyet, amikor feltett a fára, leesett és összetört a dollárjelet ábrázoló dísz.
Narendra Modi indiai miniszterelnök vadászrepülőt kapott, Donald Trump amerikai elnök egy közös fényképet kapott az alaszkai Putyin–Trump-találkozóról, Nicolás Maduro venezuelai elnök egy keverőpultot, Recep Tayyip Erdogan török elnök egy atomerőművet tartalmazó hógömböt, Kim Dzsongun pedig egy kardot.
A baráti ajándékok után egy kevésbé baráti ajándékot is kiosztott: Zelenszkij egy bilincset kapott, majd azonnal rácsok mögött is találta magát.
Végül Orbán Viktor kapott ajándékot, egy „special offer” (különleges ajánlat) matricával ellátott, Gazprom logós kupont. Ahogy megkapta a kupont, kigyulladtak a fények egy városban.
🎁 Christmas season is the time of giving, when Russia makes sure that all of its friends get something nice and are well and merry.— Russian Embassy in Kenya/Посольство России в Кении (@russembkenya) December 28, 2025
As for the naughty ones, they too will get what is coming for them. pic.twitter.com/NqRnm0v3BG
(Index nyomán)