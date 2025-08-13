Programajánló :: 2025. augusztus 13. 15:38 ::

Jön a XX. Rongyos Gárda Emléktúra

A HVIM minden szeptemberben a Rongyos Gárda Emléktúra megszervezésével állít emléket Nyugat-Magyarország hőseinek, akik fegyverrel verték vissza az osztrák csendőröket, ezzel kivívva hazánk egy részének szabadságát.

Minden évben, a második ágfalvi csata évfordulójához közeli szombaton emléktúrával emlékezünk meg azokra a hősökre, akiknek köszönhetjük azt, hogy ma Sopron a magyar városok közé tartozik. Ha nincs a Rongyos Gárda, akkor valószínűleg a népszavazásra sem került volna sor, ami végérvényesen eldöntötte, hogy Sopron a Magyar Királyság része maradt. Előttük tisztelegve szervezzük meg immáron 20 éve a 23 km-es emléktúrát, írják a szervezők.

A túra 2025. szeptember 6-án (szombat) 9:00-kor indul a soproni Szent Mihály temetőből.

Táv: 23 km

A túra útvonal: Sopron, Szent Mihály temető – Tűztorony – Széchenyi tér – Erzsébet kert – Károly magaslat – Fáber rét – Szalamandra-tó – Erdő háza - Brennbergbánya – Görbehalom – Ház-hegy – Ágfalva.