Tíznapos országjárásra indult az első születésnapját ünneplő Csukás Meserádió

Tíznapos országjárásra indult az egyéves születésnapját ünneplő Csukás Meserádió; a turné Veszprémből indult hétfőn, ahol játékos programok, köztük a közmédia munkatársainak meséi várták az óvodás korú gyerekeket.

A szeptember 8. és 19. között zajló országjárás során naponta két településre látogatnak el a Csukás Meserádió munkatársai.

A gyerekeket minden településen színes programok várják, például szabadtéri, óriás társasjátékkal is játszhatnak, színezhetnek, üzenetet küldhetnek a rádió Meseposta című műsorának meseládikójába, találkozhatnak Süsüvel, és meséket hallgathatnak a közmédia műsorvezetőinek tolmácsolásában.

A Csukás Meserádió a közmédia 24 órás online, gyermektartalmakat sugárzó rádiója, amely a magyar kulturális tartalmak terjesztését tűzte ki célul.

(MTI)