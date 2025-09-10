Programajánló :: 2025. szeptember 10. 06:52 ::

Megelevenednek a római kori hagyományok a hétvégén

Szombaton és vasárnap a III. kerületi katonavárosi amfiteátrumban rendezik meg az antik hagyományokat felelevenítő AmfiFeszt elnevezésű rendezvényt, melynek részeként az érdeklődők többek között megtekinthetik a barbár és római katonák összecsapását és a germán harci beavatásokat, valamint megismerhetik a római mítoszokat és dallamokat is.

Az Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. által az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az AmfiFeszt élményszerűen mutatja be a klasszikus antikvitást és a római kori kulturális örökségünket. Mint írták, szombaton 13 órakor a "madárjóslással egybekötött római szertartással" nyitják meg a fesztivált.

A főváros legnagyobb római kori fesztiválján a látogatók megnézhetik a felvonuló római legionáriusokat, az egymásnak feszülő római és barbár csapatokat, de azt is megtudhatják, hogyan zajlottak a germán harci beavatások, vagy hogy milyen volt a kvád-szarmata szövetségkötés - olvasható az összegzésben.

Kiemelték: az egykori római körszínházban megjelenő gladiátorok a rendezvény főszereplőiként több ízben is porondra lépnek: az érdeklődők láthatják az embert próbáló kiképzésüket, megismerkedhetnek a fegyvernemeikkel, szurkolhatnak a gladiátorjátékokon, és testközelből nézhetik végig, hogy mi történik a gladiátoriskolában az ott képzett harcosok elégedetlenkedése esetén.

Az ókori hagyományokat felidéző AmfiFeszten a fiatalabb látogatók bátorságpróbán tesztelhetik rátermettségüket, az amfiteátrum körül pedig családi kalandtúra várja az érdeklődőket.

A tájékoztatás szerint első ízben rendezik meg az AmfiFeszten vasárnap az egész napos mítoszmaratont, ahol a látogatók elmélyülhetnek az ókori mítoszok, hősök és tettek világában.

Több alkalommal is színházi programok színesítik a kínálatot: a legfiatalabb korosztály a Térszínház Faunok és Nimfák című előadásán a görög-római kultúrkör mitikus lényeivel találkozhat, a felnőttek pedig a "hordólakó filozófus", Diogenész szenvedélyes és ironikus vallomását hallgathatják végig.

A történelmi újrajátszó csapatok táboraiban bárki megismerkedhet a Római Birodalom katonaságának különböző korszakait képviselő legionáriusok felszerelésével és harcmodorával, betekintést nyerhet a római polgárok életbe, valamint bemerészkedhet a barbárok táboraiba is, hogy a germán, markomann és szarmata törzsek életmódját is megfigyelje.

A különböző korosztályokat kézműves foglalkozások, régészeti előadások, kerekasztal-beszélgetések, madarászbemutató, rabszolgavásár, tűzzsonglőrök, koncertek és vásári forgatag is várják - olvasható a közleményben.