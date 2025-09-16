2025. szeptember 16., kedd, Edit napja van.
Friss hírek
11:37
Független ENSZ-bizottság is kimondta: Izrael népirtást követ el a Gázai övezetben
11:12
Újabb venezuelai droghajóra mért csapást az amerikai
hadsereg
10:51
Rendőregyenruhát viselt egy biztonsági őr a Nyugatinál - 16 éves fiú buktatta
le
10:18
Tömegesen menekülnek a palesztinok Gázavárosból a zsidó terroristák betörése miatt
09:52
Mit tegyen a Mi Hazánk, ha ők lesznek a mérleg nyelve a választás után? - Véleményt nyilváníthat
szavazásunkon!
09:37
NAV: október 1-től már benyújtható a háromgyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg-nyilatkozat
09:02
A KSH szerint 693 700 forint volt a bruttó átlagkereset júliusban
08:43
Vízválasztó Koncepció - Balogh Péter gazdálkodó geográfus a vízgazdálkodási
problémákról
08:06
Trump meglépheti, amit Orbán nem mer: terrorszervezetté nyilvánítaná az antifa
mozgalmat
07:38
A feleséget hibáztatta, a stábtagot dugogatta - kulisszatitkok Gyurcsány lemondásáról
07:09
Orbán 284 gyilkosságért letartóztatott lányról beszélt Svédország kapcsán, az ügyészség szerint 4
volt
06:41
Rubio: az orosz-ukrán háború csak rosszabbá válhat, ha így folytatódik
06:16
Ausztrálok millióit fenyegeti a tenger emelkedő vízszintje
22:26
ENSZ-jelentéstevő: túl sok ország cinkosa Izraelnek a népirtásban
22:05
Tömeges betelepülés miatt meg kell ismételni az időközi választást Magyarföldön
21:56
Tusk: a lengyel államvédelmi szolgálat semlegesített egy drónt a kormányzati épületek felett
21:32
A grúz kormányfő "lehangolónak" találja, hogy a kijevi vezetés második frontot szeretne látni országában
21:04
Bulgáriában őrizetbe vették egy teherhajó orosz tulajdonosát a bejrúti robbanás ügyében
20:30
Részeg ukránok robbantották fel magukat Kijevben
20:04
Ha az USA fenn akar maradni, meg kell szabadítania magát Izraeltől
19:38
Furcsa "nők" - Heti progresszió (CCC.
rész)
19:20
Hat vámos ellen emeltek vádat az EU legnagyobb "konténerfogása" ügyében
18:54
Katari emír: Izrael a háborút lezáró tárgyalások kisiklatására törekszik
18:38
Amerikai katonatisztek is megfigyelik a Zapad-2025 orosz-fehérorosz
hadgyakorlatot
18:26
Erősödött a forint hétfő kora estére
2025. szeptember 16. 08:43
::
Hozzászólások
Vízválasztó Koncepció - Balogh Péter gazdálkodó geográfus a vízgazdálkodási problémákról
Szólj hozzá!
Szavazás
Mit tegyen a Mi Hazánk hárompárti parlament esetén, a mérleg nyelveként, koalíciókötés nélkül?
»
Programpontjai megvalósításának feltételével segítse hatalomra a Tiszát, a további támogatásért folyamatos és kemény feltételeket szabva
»
Programpontjai megvalósításának feltételével tartsa hatalomban a Fideszt, a további támogatásért folyamatos és kemény feltételeket szabva
»
Annak javaslatait kell kívülről támogatniuk, akár váltogatva, amelyik épp a legtöbbet vállal fel a programjukból, és hajlandó fontos ellenőrző pozíciókat, akár a köztársasági elnökit is átengedni nekik
»
A fentiek közül egyiket sem, kényszerítsenek ki nagykoalíciót vagy előrehozott választást
A héten
Az évben
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(60058)
"Két
nagyon magas rangú politikust emlegetnek, az egyiknek állítólag a fiúkat vitték, a másiknak a
lányokat"
(43663)
Toroczkai:
ezeket a cigánybűnözőket egy mi hazánkos kormány alatt láncon húznák végig
Szolnokon
(38062)
Agyonlőtték
a Trump megválasztásában fontos szerepet játszó Charlie
Kirköt
(35191)
Húszmillió
forintos vérdíjat tűzött ki a cigány maffia László Attilára - "az ország legdrágább
polgármestere"
(30444)
"Eddig
nem látott mértékű légtérsértés" - orosz drónokat lőttek le
Kelet-Lengyelországban
(30369)
"Bella
Ciao", "Hej, fasiszta, kapd el!" - Elfogták a gyilkost, aki "még nagyobbá tette" Charlie
Kirköt
(30064)
Még
Ukrajnában is nagyobb biztonságban lett volna: niggerbűnöző szurkált halálra egy ukrán nőt
Amerikában
(24948)
Meghátrált
a "kisebbségféltő" rendőrség: mégis felvonulhat Szolnokon a Mi
Hazánk
(21922)
Ez
csak természetes: egy "nemváltó" bundás buzival élt együtt Charlie Kirk antifasiszta
gyilkosa
(21309)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(339369)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(204964)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(177676)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(164977)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(164611)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(141111)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(137181)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(107194)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(98613)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(88369)
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
