2025. október 13., hétfő, Kálmán, Ede napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
16:05
Trump tárgyalna Putyinnal, mielőtt döntést hoz a Tomahawk
rakétákról
15:47
Német hírszerzési vezető: orosz fenyegetés alatt áll az ország
15:28
Trump az izraeli parlamentben kért kegyelmet
Netanjahunak
14:58
Felmérés: magabiztosan vezet a magyarellenes AUR Romániában
14:40
A dicsőséges Rongyos Gárda
küzdelmei
14:18
Újabb "ukrán csoda": mérséklődött az infláció a háború sújtotta, korrupt, koldult pénzen vegetáló országban
13:55
WHO: világszerte gyorsan nő a baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája
13:29
Mégsem utazik Egyiptomba Netanjahu, mert "eszébe jutott", hogy este
szimhátozás
13:20
Összeütközött két gyorsvonat Rozsnyó közelében, legalább száz ember
megsérült
13:10
Az EU határozatot fogadott el az ukrán agrár-élelmiszeripari termékek vámjainak csökkentéséről vagy eltörléséről
12:42
Koszos pékséget záratott be a Nébih
Tiszavasváriban
12:23
A Hamász átadta még életben lévő túszait - a szabadulóbuli ezúttal
elmaradt
11:43
FSZB: magas rangú katonai vezető elleni merényletet akadályoztak meg Moszkvában
11:26
Portlandben már meztelenségükkel is terrorizálnak az
antifák
11:07
Egyre több drónincidenst észlel a cseh hadsereg, de ezek többsége csak szabálysértés
10:20
Egy sátánfajzat levizelte a Szent Péter-bazilika gyónási oltárát - "büntetése":
kikísérték
10:06
A Sziget tulajdonosa bejelentette, hogy "nem vállal kockázatot" Magyarországon
09:18
9,88 százalékra gyorsult az infláció Romániában
08:36
NAV: adócsaló céghálót számoltak fel
07:48
Nukleáris hadgyakorlatot tart a NATO
07:32
Megalakult a legújabb francia kormány
06:59
Lehűlés érkezik a héten, visszatérnek az éjszakai fagyok
06:48
Negyvennégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
23:53
Hitler: BDSM Bunker - Heti progresszió (CCCIV.
rész)
23:33
Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a
kettőre
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
A
Sziget tulajdonosa bejelentette, hogy "nem vállal kockázatot" Magyarországon
Portlandben
már meztelenségükkel is terrorizálnak az
antifák
Egy
sátánfajzat levizelte a Szent Péter-bazilika gyónási oltárát - "büntetése":
kikísérték
Peszkov:
aggasztó, hogy a Tomahawk "piszkos" robbanótöltet hordozója lehet
Ismét
koldul a kijevi zongorista
Észtországban
ideiglenesen lezártak egy észtek által használt, de orosz területen áthaladó utat
Tűzvészben
teljesen megsemmisült egy észak-olaszországi kolostor épülete
Programajánló
::
2025. október 13. 14:40
::
Hozzászólások
A dicsőséges Rongyos Gárda küzdelmei
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
16:05
Trump tárgyalna Putyinnal, mielőtt döntést hoz a Tomahawk
rakétákról
15:47
Német hírszerzési vezető: orosz fenyegetés alatt áll az ország
15:28
Trump az izraeli parlamentben kért kegyelmet
Netanjahunak
14:58
Felmérés: magabiztosan vezet a magyarellenes AUR Romániában
14:40
A dicsőséges Rongyos Gárda
küzdelmei
14:18
Újabb "ukrán csoda": mérséklődött az infláció a háború sújtotta, korrupt, koldult pénzen vegetáló országban
13:55
WHO: világszerte gyorsan nő a baktériumok antibiotikumokkal szembeni rezisztenciája
13:29
Mégsem utazik Egyiptomba Netanjahu, mert "eszébe jutott", hogy este
szimhátozás
13:20
Összeütközött két gyorsvonat Rozsnyó közelében, legalább száz ember
megsérült
13:10
Az EU határozatot fogadott el az ukrán agrár-élelmiszeripari termékek vámjainak csökkentéséről vagy eltörléséről
12:42
Koszos pékséget záratott be a Nébih
Tiszavasváriban
12:23
A Hamász átadta még életben lévő túszait - a szabadulóbuli ezúttal
elmaradt
11:43
FSZB: magas rangú katonai vezető elleni merényletet akadályoztak meg Moszkvában
11:26
Portlandben már meztelenségükkel is terrorizálnak az
antifák
11:07
Egyre több drónincidenst észlel a cseh hadsereg, de ezek többsége csak szabálysértés
10:20
Egy sátánfajzat levizelte a Szent Péter-bazilika gyónási oltárát - "büntetése":
kikísérték
10:06
A Sziget tulajdonosa bejelentette, hogy "nem vállal kockázatot" Magyarországon
09:18
9,88 százalékra gyorsult az infláció Romániában
08:36
NAV: adócsaló céghálót számoltak fel
07:48
Nukleáris hadgyakorlatot tart a NATO
07:32
Megalakult a legújabb francia kormány
06:59
Lehűlés érkezik a héten, visszatérnek az éjszakai fagyok
06:48
Negyvennégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
23:53
Hitler: BDSM Bunker - Heti progresszió (CCCIV.
rész)
23:33
Teljesen kettészakadt Magyarország: a gazdagok egyre gazdagabbak, de a többség csak lassan jut egyről a
kettőre
22:57
Egy felmérés szerint a románok többsége nem tart attól, hogy Oroszország megtámadná az országot
22:25
Ismét koldul a kijevi zongorista
21:36
Megölték a börtönben a Lostprophets pedofil énekesét
21:00
Az amerikai kormány vámokból származó bevételeket fordítana a katonák fizetésére a kormányzati leállás idején
20:27
Észtországban ideiglenesen lezártak egy észtek által használt, de orosz területen áthaladó utat
19:48
Tüntetések tegnap Oslóban az izraeli népirtás ellen - az izraeli labdarúgókat nem éppen felcsúti szeretettel
fogadták
19:35
Peszkov: aggasztó, hogy a Tomahawk "piszkos" robbanótöltet hordozója lehet
18:56
Kairó: az egyiptomi államfő és az amerikai elnök vezeti a sarm-es-sejki békekonferenciát
18:37
"Azt hiszik, köztünk nincsenek
kannibálok?"
17:33
Zelenszkij: fenn kell tartani a Moszkvára helyezett nyomást
16:38
Tűzvészben teljesen megsemmisült egy észak-olaszországi kolostor épülete
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
391,97 Ft
USD
337,88 Ft
GBP
450,58 Ft
CHF
421,10 Ft
CAD
241,37 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 10. 13. 16:03:59
Szavazás
Mit tegyen a Mi Hazánk hárompárti parlament esetén, a mérleg nyelveként, koalíciókötés nélkül?
»
Programpontjai megvalósításának feltételével segítse hatalomra a Tiszát, a további támogatásért folyamatos és kemény feltételeket szabva
»
Programpontjai megvalósításának feltételével tartsa hatalomban a Fideszt, a további támogatásért folyamatos és kemény feltételeket szabva
»
Annak javaslatait kell kívülről támogatniuk, akár váltogatva, amelyik épp a legtöbbet vállal fel a programjukból, és hajlandó fontos ellenőrző pozíciókat, akár a köztársasági elnökit is átengedni nekik
»
A fentiek közül egyiket sem, kényszerítsenek ki nagykoalíciót vagy előrehozott választást
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
A
"magyarságára büszke lenni képtelen" Krasznahorkai László kapja az irodalmi
Nobel-díjat
(32986)
Ana
Kasparian, az amerikai "neonácik" új
liblingje
(26944)
Videón,
ahogy fejbe rúgja a mentős a hordágyon fekvő öngyilkosjelöltet a hatvani
vasútállomáson
(26358)
Baloldali
"hasznos" idióták sorsa: örökbefogadott négere késelhetett meg egy német
polgármestert
(25360)
A
Trump-kormány bemutatja: így jár el az, aki valóban fel akar lépni az Antifa ellen (nem úgy, mint
Orbánék)
(20773)
Ömlik
a pornó és a meztelenség a gyerekekre a
TikTokon
(19824)
Az
öröm
árnyékában
(18840)
Ennyit
tudnak a közpénzből fizetett Facebook-hirdetések nélkül: összeomlott a fideszes "csodafegyver"
nézettsége
(17856)
Kórházi
vesztegetés - több százmillió forintot foglaltak le két
főorvostól
(16912)
Igazi
középosztálybeli állapotokat találtak a rendőrök kutyaharcoltató
Kevinéknél
(16675)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(220699)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(174054)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(146223)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(116377)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(107532)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(97369)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(73609)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(71766)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(65959)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(65538)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us