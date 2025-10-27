2025. október 27., hétfő, Bese napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
14:25
Szijjártó a Puskás Arénában is bevitt néhány nyelvcsapást a népirtó izraeli
"kollégának"
14:10
A pápa magánaudiencián fogadta Orbánt
14:01
Trump "helytelennek" tartja az orosz atommeghajtású rakéta tesztjének
bejelentését
13:52
Litvánia bejelentette, hogy le fogja lőni a légterét megsértő csempészléggömböket
13:37
Két zaporizzsjai és egy dnyipropetrovszki település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
13:10
Schiffer András is reagált Magyar Péter Toroczkai elleni kirohanására: "mennyire kell aljasnak és gátlástalannak lenni?"
12:32
1956-ra emlékezett a Légió
Hungária
11:55
Apagyilkosság Pécsen
11:42
Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt tartóztattak le két ukrán állampolgárt Lengyelországban
11:35
A hazatérés napjára emlékeznek
11:03
Utóvizsgálatot indított a GVH a Wish e-kereskedelmi piactérrel szemben
10:35
"Amerikai barátaink" felszólították a kormányt, mutassa be, hogyan akar függetlenedni az orosz energiahordozóktól
10:01
Csalók élnek vissza a NEAK nevével
09:12
Csaknem kétszáz ukrán drón lelövéséről tett bejelentést az orosz védelmi tárca
08:50
Két amerikai katonai légijármű is lezuhant a Dél-kínai-tengeren
08:13
Huszonnégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:42
Milei pártja többséget szerzett az időközi parlamenti választáson
07:23
Nem szavazta meg az új kormányt a koszovói parlament
06:43
Folytatódik a változékony időjárás a héten is
23:49
Beakadt a lemez: ismét lezárták a vilniusi repülőteret
23:26
Rendeletben jelölte ki utódját Mahmúd Abbász
22:58
1956 és 2006 vérbe fojtói megbüntetendő állami terroristák, az ellenük harcolók hősök
22:21
Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból
21:44
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben
21:19
Halálos baleset történt Zuglóban
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Elfogták
a Louvre kifosztóit
Peszkov:
kemény lesz a válasz, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszországot
Ukrán
vezérkar: mintegy kétszáz orosz katona hatolt be Pokrovszk területére
Halálos
baleset történt Zuglóban
Lemondott
a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter egy gyilkossági ügy miatt
Az
Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból
Beakadt
a lemez: ismét lezárták a vilniusi repülőteret
Programajánló
::
2025. október 27. 11:35
::
Hozzászólások
A hazatérés napjára emlékeznek
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
14:25
Szijjártó a Puskás Arénában is bevitt néhány nyelvcsapást a népirtó izraeli
"kollégának"
14:10
A pápa magánaudiencián fogadta Orbánt
14:01
Trump "helytelennek" tartja az orosz atommeghajtású rakéta tesztjének
bejelentését
13:52
Litvánia bejelentette, hogy le fogja lőni a légterét megsértő csempészléggömböket
13:37
Két zaporizzsjai és egy dnyipropetrovszki település elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
13:10
Schiffer András is reagált Magyar Péter Toroczkai elleni kirohanására: "mennyire kell aljasnak és gátlástalannak lenni?"
12:32
1956-ra emlékezett a Légió
Hungária
11:55
Apagyilkosság Pécsen
11:42
Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt tartóztattak le két ukrán állampolgárt Lengyelországban
11:35
A hazatérés napjára emlékeznek
11:03
Utóvizsgálatot indított a GVH a Wish e-kereskedelmi piactérrel szemben
10:35
"Amerikai barátaink" felszólították a kormányt, mutassa be, hogyan akar függetlenedni az orosz energiahordozóktól
10:01
Csalók élnek vissza a NEAK nevével
09:12
Csaknem kétszáz ukrán drón lelövéséről tett bejelentést az orosz védelmi tárca
08:50
Két amerikai katonai légijármű is lezuhant a Dél-kínai-tengeren
08:13
Huszonnégy határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:42
Milei pártja többséget szerzett az időközi parlamenti választáson
07:23
Nem szavazta meg az új kormányt a koszovói parlament
06:43
Folytatódik a változékony időjárás a héten is
23:49
Beakadt a lemez: ismét lezárták a vilniusi repülőteret
23:26
Rendeletben jelölte ki utódját Mahmúd Abbász
22:58
1956 és 2006 vérbe fojtói megbüntetendő állami terroristák, az ellenük harcolók hősök
22:21
Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból
21:44
Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben
21:19
Halálos baleset történt Zuglóban
20:45
Megsértették a Pakisztán és Afganisztán közti tűzszünetet
19:48
Ricsi visszatért, a rendőrség tétlenül nézi a
magánlaksértést?
19:17
A zsidók szerveket távolítottak el a visszaszolgáltatott palesztin foglyok holttesteiből
19:00
Ukrán vezérkar: mintegy kétszáz orosz katona hatolt be Pokrovszk területére
18:38
Elfogták a Louvre kifosztóit
17:42
Magyar Péter ismét Toroczkait támadja, a pártelnök X-bejegyzésben tette helyre
17:31
Több tonna kokaint foglaltak le spanyol különleges egységek egy teherhajón az Atlanti-óceánon
16:54
Számháborúk
kora
16:32
Az RSF-lázadók elfoglalták a szudáni hadsereg parancsnoki központját al-Fasír városban
16:00
A brazil elnök kedvezően nyilatkozott találkozójáról Donald Trumppal az ASEAN-csúcson
15:28
Peszkov: kemény lesz a válasz, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják Oroszországot
14:34
Lemondott a szlovén igazságügyi és a belügyminiszter egy gyilkossági ügy miatt
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
389,98 Ft
USD
335,30 Ft
GBP
446,61 Ft
CHF
421,18 Ft
CAD
239,60 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 10. 27. 14:04:02
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
"Ugord
mán át, te magyar g*ci!" - Buszos kirándulás a borsodi "középosztály"
falvaiban
(29704)
Tűz
a Mol százhalombattai olajfinomítójában - "külső behatásra nincs utalás", a vezetőség szerint robbanás sem
volt
(25440)
Ürmös
Ricsi brutálisan megvert egy nőt a telefonjáért - keresik a nagykátai
rendőrök
(21088)
Fordult
a kocka: Ehud Barak került Virginia Giuffre posztumusz
célkeresztjébe
(19635)
Fü(r)stté
vált zsidóbűnöző: alijázott a börtön elől a centrumos maffiózó - belügyminisztériumi (?) és hitközségi
segítséggel
(19462)
Toroczkai:
az igazi rabság az, amikor a megszállók még a gondolatainkat is uralni
akarják
(18361)
Törvénymódosításra
készül a kormány az oltásellenesek
miatt
(16858)
Ricsi
visszatért, a rendőrség tétlenül nézi a
magánlaksértést?
(16822)
Változás
jön a magyar
jogosítványoknál
(16609)
Szadista
gyermekgyilkos algériai lett az első tényleges életfogytiglanra ítélt nő
Franciaországban
(16294)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(226924)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(178983)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(150991)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(121297)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(112278)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(108210)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(102153)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(78447)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(76825)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(70887)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us