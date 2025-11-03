Programajánló :: 2025. november 3. 08:38 ::

Álljunk ki az ország egyetlen '56-os múzeuma mellett!

Találkozzunk Kiskunmajsán is, az ország egyetlen '56-os múzeumában, melynek a működése is kérdéses! - írja Facebook-oldalán Novák Előd.

A Mi Hazánk alelnöke emlékeztet: Pongrátz Gergely alapította ezt a hiánypótló intézményt a saját birtokán. Hozzáteszi: országgyűlési képviselőként ő 2010-től évekig nyújtott be költségvetési módosító javaslatot a múzeum állami támogatása érdekében, de a fideszes többség mindig leszavazta azt. Végül 2015-ben a honvédség felújította, de működési támogatást nem adtak, azt csak Kiskunmajsa önkormányzatával kötött együttműködési megállapodással sikerült úgy-ahogy biztosítani. De miután 2019-ben fideszes többségűvé vált az önkormányzat, felmondták ezt a megállapodást, megszüntették a működési támogatást.