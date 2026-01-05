2026. január 5., hétfő, Árpád, Táltos napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
17:33
"Érzékenyítő tréningre" küldték a franciákat, akik azt terjesztették, hogy Macron felesége
férfi
17:13
Bűnvadászok-utcafórum
Újbudán
17:03
Tűz volt a BMW debreceni autógyárának területén
16:26
Lapértesülés: nem csak az amerikaiak hallgatták le Merkelt, kölcsönös volt az érdeklődés
16:20
Több, mint diákcsíny: tömeges rosszullétet okoztak egy zalaegerszegi középiskolában
16:12
Meghalt Dudás
Miklós
15:25
Orbán azt állítja, még mindig nem sikerült megértenie, miről szól a felvidéki Benes-törvény
14:42
Készíthetik Puzsérék a csörgőt és a hintalovat: javítóintézetbe kerül a szilveszteri gyilkos
cigány
14:05
Orbán németekkel, olaszokkal és franciákkal oldaná meg a demográfiai kérdéseket
13:47
Ha már szóba került, nekünk is lenne egy
kérésünk
13:32
A "szuverenista", "békepárti" stb. Orbán azt magyarázza, miért jó dolog a venezuelai olajkincs amerikai
elrablása
13:26
Trump már Kolumbiát fenyegeti - "jól hangzik" egy újabb katonai
művelet
13:12
Védőpajzs-mese: Orbán korábban megkötött megállapodásról beszélt, ma már azt mondja, "nem volt elérhető opció"
12:55
A grönlandi miniszterelnök visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást
12:14
Halálos késelés Miskolcon - egy 17 éves Magyar Péter-kedvenc az elkövető, és nem valószínű, hogy plüssmaci-hiány miatt váltotta a szót
12:03
Több száz járatot törölt az amszterdami repülőtér
11:05
Ónos eső várható ma az ország keleti és délkeleti részén
10:38
Erőlködnek még az
elvtársak?
10:06
Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal
09:16
Trump most éppen nem hiszi, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját
támadta
08:53
Kubai elnök: 32 kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során, miközben Madurót védték
08:01
Észak-Korea megint hiperszonikus rakétákat tesztelt
07:42
Öt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:09
Elpusztult Craig, a legendás kenyai "szuperelefánt"
06:54
Több hullámban érkezik havazás január első hetében
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Elhunyt
Drábik János
Így
ünnepelték a szilvesztert a multikulti
Berlinben
Bűnvadászok:
a Nagy Madár és a nagymadár (Kerék/bilincs
6.)
Meghalt
Dudás
Miklós
Ha
már szóba került, nekünk is lenne egy
kérésünk
Kubai
elnök: 32 kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során, miközben Madurót védték
Amíg
a világ Venezuelával foglalkozik, Egyenlítői-Guinea gondolt egyet, és új fővárosa lett
Programajánló
::
2026. január 5. 17:13
::
Hozzászólások
Bűnvadászok-utcafórum Újbudán
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
17:33
"Érzékenyítő tréningre" küldték a franciákat, akik azt terjesztették, hogy Macron felesége
férfi
17:13
Bűnvadászok-utcafórum
Újbudán
17:03
Tűz volt a BMW debreceni autógyárának területén
16:26
Lapértesülés: nem csak az amerikaiak hallgatták le Merkelt, kölcsönös volt az érdeklődés
16:20
Több, mint diákcsíny: tömeges rosszullétet okoztak egy zalaegerszegi középiskolában
16:12
Meghalt Dudás
Miklós
15:25
Orbán azt állítja, még mindig nem sikerült megértenie, miről szól a felvidéki Benes-törvény
14:42
Készíthetik Puzsérék a csörgőt és a hintalovat: javítóintézetbe kerül a szilveszteri gyilkos
cigány
14:05
Orbán németekkel, olaszokkal és franciákkal oldaná meg a demográfiai kérdéseket
13:47
Ha már szóba került, nekünk is lenne egy
kérésünk
13:32
A "szuverenista", "békepárti" stb. Orbán azt magyarázza, miért jó dolog a venezuelai olajkincs amerikai
elrablása
13:26
Trump már Kolumbiát fenyegeti - "jól hangzik" egy újabb katonai
művelet
13:12
Védőpajzs-mese: Orbán korábban megkötött megállapodásról beszélt, ma már azt mondja, "nem volt elérhető opció"
12:55
A grönlandi miniszterelnök visszautasította az amerikai nyomásgyakorlást
12:14
Halálos késelés Miskolcon - egy 17 éves Magyar Péter-kedvenc az elkövető, és nem valószínű, hogy plüssmaci-hiány miatt váltotta a szót
12:03
Több száz járatot törölt az amszterdami repülőtér
11:05
Ónos eső várható ma az ország keleti és délkeleti részén
10:38
Erőlködnek még az
elvtársak?
10:06
Venezuela ügyvivő államfője együttműködésre törekszik az amerikai kormánnyal
09:16
Trump most éppen nem hiszi, hogy Ukrajna Putyin rezidenciáját
támadta
08:53
Kubai elnök: 32 kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során, miközben Madurót védték
08:01
Észak-Korea megint hiperszonikus rakétákat tesztelt
07:42
Öt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
07:09
Elpusztult Craig, a legendás kenyai "szuperelefánt"
06:54
Több hullámban érkezik havazás január első hetében
23:57
Így ünnepelték a szilvesztert a multikulti
Berlinben
23:38
Védjük meg a Balatont! Tüntetés Fonyódon a profitorientált kiárusítás
ellen
23:06
Elhunyt Drábik János
22:48
A nyereség hajszolása is hozzájárulhatott a svájci bárban történt tragédiához
22:24
Oroszország elítéli az Egyesült Államok venezuelai akcióját
21:58
Amíg a világ Venezuelával foglalkozik, Egyenlítői-Guinea gondolt egyet, és új fővárosa lett
21:31
A venezuelai hadsereg támogatásáról biztosította az ország ügyvivő elnökét
20:40
Trump egyik legfőbb tanácsadójának felesége Grönlandot is
megkívánta
19:34
Fegyveresek gyilkolásztak Nigériában
19:05
A "gázai mészáros" egyetért kedves barátja venezuelai akciójával
18:48
Bűnvadászok: a Nagy Madár és a nagymadár (Kerék/bilincs
6.)
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
386,83 Ft
USD
328,57 Ft
GBP
443,44 Ft
CHF
416,30 Ft
CAD
240,34 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 12. 27. 23:34:17
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Trump:
elfogtuk
Madurót
(38532)
Az
Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását -
átmenetileg
(29787)
Hazánkban
állomásozó amerikai katona okozott halálos balesetet - háromgyermekes édesapa életét vette
el
(27195)
Ki
nem találnák, milyen etnikumú az év első
gyilkosa
(23733)
Jahve
egyik válogatott díszpéldánya Brigitte Bardot-n köszörüli a
nyelvét
(23262)
Kaja
Kallas nem követelt kemény szankciókat, Oroszország is
aggódik
(23091)
Újabb
képek és információk a gumicsizmás román
gyilkosról
(19114)
Az
igazság erejével fog széttörni a világhódítók
uralma
(18088)
Előbb
az ujjait petárdázta el, majd a szemét is kilőtte az idei szilveszter legidiótább
fiatalja
(17425)
Nem
csak Orbán, Zelenszkij is kapott ajándékot
Mikulás-Putyintól
(16386)
A héten
Az évben
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(262425)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(141474)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(131235)
Nyilasfóbiások
figyelmébe: mi történt 1944. október
15-én?
(128655)
"Nagy
a buli bent, gyerekek? Köszönjük, hogy összehoztátok a legnagyobb Pride-ot
Magyarországon!"
(107778)
Kezdődik:
kiderítette a fideszes sajtó, hogy pornózik a Tisza Párt egyik vezető
politikusa
(107208)
22
hónapos magyar kislányt ölt meg ez a miskei cigány - buszon is verhették a gyerekeket
korábban
(100503)
Egy
ukrán szőke szépség végzetes találkozása az amerikai
négervalósággal
(78309)
Prostituáltként
futtatott két lányt a javítóintézet letartóztatott igazgatója és élettársa - mutatjuk
őket
(73138)
Halálra
vertek egy férfit egy V. kerületi szórakozóhelyen szombat
éjszaka
(57964)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2026 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us