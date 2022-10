Antimagyarizmus :: 2022. október 29. 21:53 ::

Tán még a kerítés is kolbászból lenne, ha Dobrevék kormányoznának

Erős államról beszélt a Demokratikus Koalíció (DK) árnyékkormányának vezetője szombaton Budapesten, pártja XII. kongresszusán, ahol rezsimentő alap indítását jelentette be.

Dobrev Klára a rezsimentő alapot úgy írta le, hogy minden magyar állampolgárt arra kért: aki tud, segítsen mások decemberi rezsiszámlájának kifizetésében. Úgy fogalmazott, ha elegendő pénzt gyűjtenek össze, akkor sok családnál fel tudják oldani azt a konfliktust, hogy "ételt vagy fűtést".

Az ellenzéki politikus szerint Magyarország nagyon nagy bajban van, mert gyenge; azért gyenge, mert az állam gyenge, az állam pedig azért gyenge, mert Orbán Viktor miniszterelnök "12 év alatt szisztematikusan legyengítette". Erős, tettre kész, határozott államra lenne szükség, amely törődik az emberekkel, de az országnak ma "nemtörődöm kormánya" van - hangoztatta.

A gyenge államról szólva példaként említette azt, hogy a koronavírus-járvány alatt Magyarországon volt népességarányosan az egyik legnagyobb a halálozás. A "gyenge állam által tönkretett" egészségügy következtében még mindig csökken a születéskori várható élettartam - fűzte hozzá.

Kifogásolta azt is, hogy miközben az árak az "egekben", a bérek a "pokolban" vannak, a magyar állam semmit nem tesz, hogy megvédje a bérből és fizetésből élőket vagy a nyugdíjasokat.

Egy gondolatkísérletet felvázolva Dobrev Klára azt állította, hogy ha az elmúlt 12 évben baloldali kormány áll az ország élén, akkor Magyarország 2015-2016 környékén be tudott volna lépni az eurózónába.

Arról is szólt, hogy 2010 előtt egy év alatt 46 ezer panellakást újítottak fel. Ha a kabinet semmi mást nem csinál, csak ugyanezt a programot tovább folytatja, akkor ma több mint ötszázezer panellakás lenne felújítva, de fel lehetett volna újítani a társasházakat és sokkal nagyobb pénzeket lehetett volna adni a családi házak felújítására - érvelt a politikus. Ha az elmúlt időszakban baloldali kormány lett volna, akkor folytatták volna a napelem- és szélerőműprogramot - tette hozzá.

Annak a véleményének is hangot adott, hogy ha egy olyan baloldali kormánya van az országnak, amely hisz a demokráciában és a párbeszédben, akkor "nagy valószínűséggel nem a gyűlölet uralkodna" a mai magyar politikai közéletben.

Gondolatmenetét úgy foglalta össze, hogy baloldali kormányok alatt sem lenne minden fenékig tejföl, lennének hibák, félrecsúszások, de Magyarország jobb, erősebb ország lenne. Még a válság közepén is lehetne jól kormányozni az országot, ezért az árnyékkormány egyik legfontosabb feladata, hogy megmutassa, mit csinálnának másként - mondta Dobrev Klára.

Szakpolitikai javaslataik közül kiemelte, hogy megdupláznák a lakosságnak járó kedvezményes árú gáz és áram mennyiségét. Csökkenteni kell az energiahordozók áfáját és be kell vezetni a rezsimoratóriumot azoknál a családoknál, amelyek eddig tisztességesen fizettek és most is ki tudnák fizetni a "hétszeres emelés" előtti árat - javasolta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a DK készített egy programot a "jogállam visszaállítására", amely a közbeszerzési rendszerről, az ügyészségről, az Alkotmánybíróságról, a bírói függetlenségről, a sajtószabadságról és az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról szól. "Ha ezt megtennénk, egy hét alatt megállapodhatnánk az Európai Unióval és jönnének a pénzek" - fogalmazott a DK-s politikus, európai parlamenti képviselő.

Hozzátette, hogy "tisztességes gazdaságpolitikával" pár hónap alatt meg lehetne mondani az euróbevezetés céldátumát is. A céldátum megnevezése, a jogállamiság helyreállítása és az európai pénzek megérkezése önmagában is stabilizálná a forintot - vélte.

Dobrev Klára arról is beszélt, hogy erőssé kell tenni az oktatást, ezért azonnal emelni kell a pedagógusbéreket, vissza kell adni a tanároknak a sztrájkjogot és vissza kell venni az elbocsátott tanárokat. Az egészségügyben pedig az orvosok után az ápolók és a szakdolgozók bérét is rendezni kell - mondta.

A kongresszuson felszólalt Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke, az árnyékkormány kancelláriaminisztere is, aki szerint "ami most történik a magyar családokkal és gazdasággal", az az elmúlt 12 év egyenes következménye.

Az árnyékkormány azért jött létre, hogy bemutassa, lehetne máshogy is élni, és Magyarországon van kormányzóképes alternatíva - jelentette ki az ellenzéki politikus.

(MTI)