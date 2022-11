Antimagyarizmus, Anyaország :: 2022. november 26. 15:14 ::

Baloga: Nagy-Magyarország összes szimbólumával le kell számolni, Orbánnak jól jön a sál törölgetni a pofáját

Viktor Baloga, a híresen magyarellenes ukrán politikus (korábban Munkács polgármestere, Kárpátalja kormányzója, elnöki titkársági vezető, valamint miniszter is volt - a szerk.) ismét szintet lépett, most kőkeményen fenyeget, „apró korcsoknak” és fasisztáknak bélyegezte a magyarokat. Az ukrán politikus a legutóbb azzal verte ki a biztosítékot, hogy a munkácsi turul ledöntése kapcsán még a magyarok tiltakozását is kikérte magának és közölte, hogy

azt nyugodtan „ feldughatjuk magunknak valahova”.

(A Mi Hazánk elnöke eddig hasztalan kérte Baloga kililtását – a szerk.) Nyilvános közösségi oldalán a magyarokat apró korcsoknak titulálta, akik valamilyen kerítés mögül ugatnak, a szerinte Nagy-Magyarországról ezzel ukrán területek megszállásáról álmodozó magyar politikusoknak pedig azt üzeni, „akkorát kaphatnak a pofájukra, hogy az Urál mögött kötnek ki”. Orbán Viktor szurkolói sálja végképp elszabadította Viktor Baloga fantáziáját és kijelentette, hogy „Magyarország összes emlékét ki kell törölni Kárpátaljáról”. A mostani esetben Toroczkai László lengyel határról való megszólalása és Orbán Viktor Nagy-Magyarországot ábrázoló szurkolói sálja késztette megszólalásra az ukrán politikust.Nyilvános közösségi oldalán a magyarokat apró korcsoknak titulálta, akik valamilyen kerítés mögül ugatnak, a szerinte Nagy-Magyarországról ezzel ukrán területek megszállásáról álmodozó magyar politikusoknak pedig azt üzeni, „akkorát kaphatnak a pofájukra, hogy az Urál mögött kötnek ki”. Orbán Viktor szurkolói sálja végképp elszabadította Viktor Baloga fantáziáját és kijelentette, hogy „Magyarország összes emlékét ki kell törölni Kárpátaljáról”.



Fotó: Sergei Supinsky / AFP

Felvásárlások és betelepítések





Nagy-Magyarország összes szimbólumával, szellemiségével végképp leszámolni” – „Egyértelmű, hogy a magyar fasiszták nem kapták meg a magukét a második világháború alatt, ha azt hiszik, hogy más országok területeinek elfoglalásával hatalmas állammá válhatnak. Mindenesetre jó, hogy felfedte a térképet, így könnyebb lesz nekünk, ukránoknakNagy-Magyarország összes szimbólumával, szellemiségével végképp leszámolni” – fogalmazott az ukrán politikus.

Emlékezetes: Baloga már korábban is óriási port kavaró, botrányos, magyarellenes politikai nyilatkozatiról volt híres. Az Egységes Közép vezetője konkrétan olyan javaslatokat tett, hogy Kárpátalján vásárolják fel a magyarok ingatlanait és betelepítésekkel oldják meg a „magyar ügyet”.

"Apró korcsok"

Az ukrán politikus leszögezte : „Az ukránok nem ijedtek meg az orosz hordától és biztosan nem ijednek meg valami apró korcsoktól, akik ugatnak a kerítés mögül”. Ezt követően a magyar miniszterelnököt is megfenyegette: „Orbán Viktornak jól fog még jönni a sál, ha végképp megőrül és úgy dönt, hogy elfoglalja Ukrajna egy részét, lesz majd mivel törölgesse a pofáját”.

(Mandiner nyomán)