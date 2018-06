Elcsatolt részek :: 2018. június 16. 22:56 ::

Kiskunhalasi diákok buszát érte baleset a Partiumban

A baleset Körösgégény belterületén egy kanyarban történt péntek délután, amikor a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium csoportját szállító autóbusszal frontálisan ütközött egy személyautó. A gépkocsiban utazók közül egy személy a helyszínen életét vesztette, ketten kórházba kerültek a Maszol.ro beszámolója szerint. A halasi diákcsoportot vezető Bíró Emőke tanárnőtől kapott tájékoztatás szerint a buszon utazók közül senkinek nem esett baja.

Az autó péntek délután háromnegyed három tájban a Bihar megyei Körösgégény belterületén Nagyvárad felé tartott, amikor a sofőr túl nagy sebességgel vett be egy kanyart és a gépkocsi átsodródott a baloldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező, a halasi gimnazistákat és kísérőiket szállító magyar rendszámú autóbusszal.

Az erdélyi és romániai hírportálok vezető hírben számoltak be a tragikus balesetről. A Maszol.ro beszámolója szerint a gépkocsit vezető 34 éves férfi a helyszínen meghalt. A 28 éves feleségét, valamint az 5 és 9 éves kislányait súlyos sérülésekkel szállították a mentők kórházba.

– A magyar buszon 28 fő utazott, senki nem sérült meg, az ijedtségen és az átélt rossz élményeken kívül senkinek nem esett baja. Köszönhető annak is, hogy a buszon mindenki be volt kötve, a gyerekek is a helyükön ültek, fegyelmezettek voltak utazás közben – tudta meg a Baon Bíró Emőkétől, a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium tanárnőjétől, aki a balesetről azonnal értesítette a gimnázium igazgatónőjét.

Az autóroncsot és az összetört autóbuszt is egy Nagyváradi telephelyre szállították, ahol a román rendőrség szakértők bevonásával fogja megvizsgálni mindkét járművet. A magyar busz 24 éves vezetőjét is meghallgatták a nagyváradi rendőrkapitányságon.

A halasi gimnázium pedagógusa a baon.hu érdeklődésére elmondta, hogy a kiránduláshoz az autóbuszt biztosító mélykúti vállalkozás vezetője rövid idő alatt intézkedett és Debrecenből indult értük egy mentesítő járat. Több mint öt órás késéssel tudták folytatni útjukat Csonka-Magyarország felé, a csoport szombat hajnalban érkezett haza Kiskunhalasra.

(Baon - Maszol nyomán)