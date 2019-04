Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2019. április 19. 21:45 ::

A magyar és székely zászlót száműzték füstösék, csak a német, izraeli és amerikai lobogó maradhatott a teremben

A Brassói Táblabíróság jogerős ítéletét végrehajtva a háromszéki megyeháza díszterméből eltávolították a magyar és a székely zászlót, miközben a velük „csomagban” adományozott német, izraeli és amerikai lobogó a helyén maradhatott.



A díszterem asztalán hever a magyar és a székely zászló, míg az amerikai, a német és az izraeli lobogó nem zavarja a román sovinisztákat (Fotó: Bíró Blanka)

Kovászna Megye Tanácsának csütörtöki ülésén csak a német, izraeli, és az amerikai zászló volt látható a tartójában, a magyar, a székely, valamint a már korábban levetetett megyezászló a terem közepén lévő asztalon hevert.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke az ülésen emlékeztetett, hogy a zászlók miatt a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) alapító elnöke, a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Dan Tanasă indított pert, majd miután azt tavaly októberben jogerősen megnyerte, azért is keresetet nyújtott be, hogy ha az ítéletet nem hajtják végre, a tanácselnök minden nap késlekedésért az országos minimálbér 20 százalékát fizesse be az államkaszába. Ennek nyomán a bírósági döntés alapján a zászlók egy részét eltávolították.

A kettős mérce a bíróságon is tetten érhető: már nemcsak az állampolgárokat, az önkormányzatokat, hanem az országokat is hátrányosan megkülönböztetik. Értelmezhetetlen, hogy jogilag mi a különbség a magyar vagy az amerikai zászló között. Az adományzászlók ötös csomagjából csak azokat vetették ki, melyek a mi identitásunkhoz kötődnek – panaszolta Tamás Sándor.



A tanácselnök fényképfelvételeket mutatott be, amelyek szerint a Kolozs megyei Aranyosgyéresen kitűzték a település zászlóját, Brassóban pedig a táblabíróság épülete előtt – éppen ott, ahol a pert elveszítették a háromszékiek – leng Brassó megye lobogója. „A kormány 42 településnek hagyta jóvá a zászlóját, a mi, megyezászlóra vonatkozó szabályszerű előterjesztésünket viszont nem fogadta el” – jelentette be Tamás Sándor.

A „csomag”

Az öt zászlót 2016 novemberében „csomagban” adományozta a Kovászna megyei önkormányzatnak Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője, miután a korábbi adományát, a székely és magyar zászlót szintén bírósági ítélet alapján el kellett távolítani a sepsiszentgyörgyi ülésteremből.

