"A húsvét öröme és békéje töltse be lelketeket!" - a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelése Csíkszereda főterén

Tamás József római katolikus püspök celebrálta idén is a húsvéti szentmisét Csíkszereda főterén, a hívők pedig a hagyományokhoz híven fegyelmezetten és rendezett sorokban hallgatták prédikációját. Mint minden évben, idén is több ezren vettek részt a Kárpát-medence legnagyobb ételszentelésén, számuk a Szent Kereszt Plébánia hívei mellett idén a Szent Ágoston Plébánia híveinek számával is bővült.

Idén először a Szent Ágoston Plébánia híveinek is a csíkszeredai Szabadság téren tartották meg a húsvéti eledelszentelést közösen a Szent Kereszt Plébánia híveivel.

Húsvét vasárnapjának reggelén az ünnepi szentmisére több ezren sereglettek össze, a gyermekek is kis kosaraikkal kísérték szüleiket a Szabadság térre.

A hívek fegyelmezetten, sorokba helyezkedve hallgatták a liturgiát, a kosaraikat a szentelnivaló elemózsiával pedig maguk elé, a földre helyezték. Sokan az ünnepre való tekintettel székely népviseletbe öltöztek. A sorok egészen a promenádtól a Kossuth Lajos utcáig tartottak, az érintett útszakaszokat pedig lezárták erre az időre az autós forgalom előtt.

„A húsvét öröme és békéje töltse be lelketeket!” – köszöntötte Tamás József püspök a híveket, majd prédikációjában arról beszélt, hogy a húsvéti eledelek, mint például a bárányhús, a tojás, a kalács, mind-mind jelképértékűek, és Krisztus feltámadásához kapcsolódnak. A prédikációját követően a papság a ministránsok kíséretében a hívek sorai között végigjárva meghintették szentelt vízzel a kosarakban lévő eledelt.

Az ételszentelés a himnuszok eléneklésével zárult, majd mindenki hazatért a főtérről.

(Székelyhon; fotók: Pinti Attila)