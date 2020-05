Elcsatolt részek, Videók :: 2020. május 6. 20:31 ::

Vármegyés lány a Székelyföldért indított petícióról

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom minden tagja még elindításának legelején aláírta a petíciót, és erre ösztönöznek mindenki mást is. A vármegyés lány további cselekvésre buzdít, hogy ha már aláírtuk, akkor vegyünk arra rá mindenki mást is a környezetünkben, hiszen már csak pár óra van hátra. Itt az idő végre nemcsak beszélni, hanem cselekedni is!