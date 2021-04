Elcsatolt részek, Videók :: 2021. április 19. 22:20 ::

Több mint negyven bárányt és juhot pusztítottak el a medvék egy éjszaka alatt Farkaslakán

Több mint negyven bárányt és juhot pusztított el, illetve sebesített meg halálosan egy anyamedve bocsaival hétfőre virradóra Nyikómalomfalván, mintegy 12 ezer lejes (kb. 900 ezer Ft) kárt okozva a helyi közbirtokosságnak. A környezetvédelmi minisztérium segítségét kéri a farkaslaki polgármester a helyzet megoldásáért, hiszen tíznél is több alkalommal csaptak le a nagyvadak a községben az elmúlt két hétben - írja a Székelyhon.



Fotók: Erdély Bálint

Pap Jenő, a szervezet titkára elmondta, a nagyvadak a drótkerítésen átmászva jutottak el az akolhoz, amelynek oldalát feltépve rárontottak a háziállatokra. Pap elmesélte, az utóbbi időben az állatok szaporítására helyezték hangsúlyt, de most nem tudják, mihez kezdhetnének.

– Ha ide is bejött a medve, akkor mi lesz majd az esztenán? Alig kaptunk juhászt az állatok mellé, de ezt a pusztítást látva, már ő is gondolkodik, hogy vállalja-e a munkát. Kártérítést pedig mikor kapunk? – tette fel a már-már költőinek számító kérdést.

Kovács Lehel farkaslaki polgármester felidézte: az elmúlt két hétben legalább húsz portára törtek be a medvék a községben, ebből mintegy tíz-tizenöt alkalommal kárt is okoztak a juhok, tyúkok elpusztításával.

– Értsék meg, hogy nagy baj van, az emberek már rettegnek kimenni az utcákra. Villanypásztorokkal, zajkeltéssel próbálnak védekezni a gazdák, sőt, éjszakánként már járőröznek is, de semmi sem hatásos. A három érintett vadásztársulattal együttműködve már kértük a kilövési engedélyeket, de az sem biztos, hogy ennyivel teljesen megoldódik a probléma. Kérem a környezetvédőket, hogy jöjjenek ide és mondják meg hogy mit tehetnénk, mert ez a helyzet tarthatatlan. El is vihetik innen a medvéket, ha kell nekik – fakadt ki, hozzátéve, hogy sokan már félnek háziállatot is tartani.



Ezek a képek egy hétten korábban készültek a Farkaslakához tartozó Kecsetben. Akkor huszonegy juhot és bárányt sebesített meg, illetve pusztított el egy anyamedve és bocsa

Nem csak Székelyföldön...

