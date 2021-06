Elcsatolt részek, Koronavírus :: 2021. június 2. 07:56 ::

Romániában és Erdélyben megnyithattak a szórakozóhelyek - a beoltottak számára

Romániában további lazítások léptek életbe kedden - egyebek mellett megnyithattak a szórakozóhelyek a beoltottak számára, és lehetővé vált a lakodalmak, keresztelők vagy más magánrendezvények megtartása - annak ellenére, hogy a koronavírus elleni oltási kampány lendülete visszaesett, és június elsejéig nem érte el a korábban kitűzött ötmilliós küszöbértéket a beoltottak száma.

A lazításokról szóló újabb kormányhatározat azzal próbálja oltásra ösztönözni a lakosságot, hogy több könnyítést engedélyez az immunizáltak számára.

Keddtől megnyithattak a klubok, diszkók és játéktermek, de egyelőre csak beoltottakat fogadhatnak, a férőhelyek legfeljebb 70 százalékát használhatják ki, éjféltől hajnali 5 óráig pedig - a vendéglőkhöz és kávézókhoz hasonlóan - nem tarthatnak nyitva.

A kormányhatározat lehetővé teszi a magánrendezvények megtartását szabadtéren legfeljebb 70, zárt teremben legfeljebb 50 résztvevővel, a létszámot viszont nem korlátozzák, ha a szervező garantálja, hogy a rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt.

A szabadtéri kulturális rendezvényeken az engedélyezett létszámot az eddigi ötszázról ezerre emelték, és továbbra is csak védettséggel rendelkező - beoltott, tesztelt vagy a betegségen átesett - nézők lehetnek jelen. A létszámot nem korlátozzák, amennyiben a szabadtéri rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt.

Hasonlóképpen a színházi előadásokon és más zárt térben tartott rendezvényeken, valamint a vendéglőkben is a terem befogadóképességének 70 százalékára emelkedik (az eddigi 50 százalékról) az engedélyezett helykihasználás, de ezt a korlátozást is át lehet lépni, ha valamennyi jelenlévő be van oltva.

Keddtől visszatérhetnek a védettséggel rendelkező nézők a fedettpályás sportesemények lelátóira is, ahol - a szabadtéri sporteseményekhez hasonlóan - a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát foglalhatják el.

Az oltási "érdekeltséget" hivatott támogatni a kormányhatározat azon rendelkezése is, miszerint a sporteseményeken is létszámkorlátozás nélkül lehet megtölteni a nézőteret, ha kizárólag a második dózissal is legalább tíz napja beoltottakat, vagy az esemény előtt immunizált, de negatív koronavírus-teszttel rendelkező nézőket engednek be. Az "árukapcsolás" tartozékaként a nagyszabású sporteseményeken oltóközpontokat állítanak fel az arénák bejáratánál.

A nyilvános zárt terekben (áruházakban, tömegközlekedésben, munkahelyeken), illetve a kültéri zsúfolt helyeken (piacokon, megállókban) továbbra is kötelező marad a védőmaszk viselése, kivételt képeznek azok az irodák, ahol legfeljebb öt ember dolgozik, és mindenki megkapta a védőoltást.

Romániában a koronavírus-járvány harmadik hullámának áprilisi tetőzésekor még azt tervezték, hogy június elsejétől kezdik meg a járványügyi korlátozások fokozatos lazítását, ennek előkészítésére pedig Florin Citu miniszterelnök tárcaközi bizottságot is alakított.

A kormányfő azóta több ízben kifejezte meggyőződését, hogy június elsejéig a beoltottak száma meghaladhatja az ötmilliót (a felnőtt lakosság 30 százalékát), ezzel azt a látszatot keltve, hogy a lazítások bevezetésének feltétele az immunizációs küszöbérték elérése.

Romániában azonban visszaesett az oltási kampány lendülete, a vakcinára jelentkezők átlagos száma napi 20 ezerre mérséklődött, ami kevesebb mint fele a két héttel korábbi átlagnak. A csaknem húszmilliós Romániában eddig 4 millió 320 ezer ember, a felnőtt lakosság 26,8 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát.

A román hatóságok ennek ellenére nemhogy elhalasztották volna, hanem a tervezettnél hamarabb kezdték meg a korlátozások feloldását, és már május 15-től kezdődően megszüntették az éjszakai kijárási tilalmat és a kültéri maszkviselési kötelezettséget.

Florin Citu miniszterelnök rámutatott: az ötmilliós szám június elsejei elérése nem célkitűzés, hanem becslés volt, a nyitást pedig a reméltnél kedvezőbben alakuló járványügyi helyzet, a fertőzésszám gyors visszaesése tette lehetővé.

(MTI)