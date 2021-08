Elcsatolt részek, Koronavírus :: 2021. augusztus 20. 17:26 ::

Erdélyben és Romániában csak a vesztegzár alá vont településeken zárnák be az iskolákat

Romániában mindenütt megnyitnak az iskolák szeptember 13-án, távoktatásra csak a beoltatlan diákok és tanárok kényszerülnek a fertőzöttebb településeken, az iskolák tehát a beoltottak számára mindvégig nyitva maradnak, ez alól csak a vesztegzár alá vont települések képeznek kivételt.

Ezt Sorin Cimpeanu oktatási miniszer jelentette be pénteken, miután Ioana Mihaila egészségügyi miniszterrel egyeztett. A tárcavezetők meg akarják szerezni a járványügyi operatív törzs (CNSU) hozzájárulását ahhoz, hogy a korábbi egyről hat ezrelékre emeljék azt a kéthetes fertőzöttségi rátát, amely felett e járvány-sújtotta településeken korlátoznák az óralátogatást az iskolákban.

A távoktatást azonban még a hat ezrelékes fertőzési arány felett is csak a beoltatlan iskolás diákok és tanárok számára vezetnék be. A miniszterek szerint a vakcina felvételével járó "előny" az, hogy a beoltottak számára a magasabb fertőzési ráta esetén is nyitva tarják az iskolákat, nem pedig a beoltatlanokkal szembeni "hátrányos megkülönböztetés", miként azt az ellenzék állítja. Hozzátették: a fertőzés terjedése esetén továbbra is meg kell hozni azokat az óvintézkedéseket, amelyekkel szavatolhatják, hogy az iskola biztonságos környezet marad a diákok számára.

A védőmaszk viselése az új tanévben már "csak" a zárt térben lesz kötelező. A testnevelés órákat lehetőség szerint szabad levegőn tartják.

A megbeszélésen Florin Citu miniszterelnök is jelen volt, aki az iskolakezdésről szóló sajtóértekezlet elején annyit mondott: a tanévnyitó ünnepségeket is a "normálishoz minél közelebb" álló módon fogják megszervezni. Leszögezte: azt akarja, hogy a tanév jelenléti oktatással kezdődjék és úgy is folytatódjék. Ehhez minden feltétel adott - tette hozzá a kormányfő az ingyenesen, előjegyzés nélkül bárki által igényelhető, koronavírus elleni oltásra utalva.

Romániában a fertőzési ráta - az utóbbi két hétben diagnosztizált fertőzések lakosságarányos száma - még nem haladta meg a lakosság 0,2 ezrelékét, de gyorsan emelkedik. Pénteken már több mint hatszáz új esetet jelentettek, ami nyolcvan százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. A napi jelentésben újabb 9 haláleset is szerepel, ami másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A kórházakban kétszer annyi (1187) koronavírusos beteget kezelnek, mint két héttel korábban. Ez idő alatt az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma is csaknem duplájára, 167-re emelkedett. Az oltakozási hajlandóság azonban továbbra is csökken: immár napi nyolcezer alá esett az első oltásra jelentkezők számának átlaga. A 19,3 milliós Romániában a beoltható - 12 év feletti - lakosság 30,4 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást.

(MTI)