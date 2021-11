Elcsatolt részek, Külföld :: 2021. november 20. 12:46 ::

Kényelmesebb vánkosra hajthatják fejüket a Bánátban kínai gyárat építő vietnámi munkások

Rossz lakhatási körülményekről, elvett útlevelekről és ki nem fizetett bérekről írt a szerb sajtó a napokban a Szerbiában egy kínai cégnek dolgozó vietnámi munkásokkal kapcsolatban, a sajtó bírálatai nyomán a vietnámiakat átköltöztették jobb barakkokba és szállodába, visszaadták útleveleiket, és a bértárgyalások is folynak - közölte szombaton a belgrádi sajtó.

Az N1 regionális hírtelevízió többször is foglalkozott a rossz körülmények között dolgozó vietnámiakkal, ám a szombat reggeli műsorban az ellenzéki tévécsatorna is megerősítette, valóban átköltöztették a dolgozókat, akik az útlevelüket is visszakapták a kínai munkaadótól. A beszámoló szerint emberi jogi szervezetek azt is felvetették, hogy a dolgozók emberkereskedelem áldozatai is lehettek, de a tudósítás szerint erre semmi jel nem utal, a név nélkül nyilatkozók sem beszéltek ilyen visszaélésről.

Az N1-nek nyilatkozók az útlevelekkel kapcsolatban azt mondták, a munkaadó állítólag azért vette el tőlük, hogy biztonságban legyenek, ha ugyanis a dokumentum elvész, csak Romániában tudnak újat igényelni, mivel ott van a legközelebbi vietnámi nagykövetség.

Korábban emberi jogi szervezetek aggodalmuknak adtak hangot, mert a vietnámi dolgozók fűtetlen barakkokban aludtak matrac nélküli fapriccseken, ám azóta átszállították őket egy jobb körülményeket kínáló szállásra, többüket pedig közeli hotelben szállásolták el, bár egyelőre nem lehet tudni, meddig.

A gyár képviselői az üggyel kapcsolatban csak annyit közöltek, hogy a dolgozókat nem ők, hanem munkaközvetítő cég alkalmazta.

Ana Brnabic szerb miniszterelnök kiemelte, hogy a Szerbiában működő valamennyi cégnek be kell tartania a szerbiai munkaügyi előírásokat, s az illetékes hatóságok már vizsgálják a vietnámi munkások körülményeit is. Hozzátette: nem kizárható azonban, hogy ebben az esetben is a Szerbiába irányuló kínai befektetések elleni szervezett támadásról van szó, nem ez az első eset ugyanis, amikor a kínai beruházásokat politikai okokból támadják. "Eleinte a környezetszennyezés volt a probléma, most a dolgozók kerültek a középpontba, holnap pedig megint valami más lesz a gond" - fűzte hozzá.

A mintegy ötszáz vietnámi azért érkezett Szerbiába és Délvidékre, hogy megépítsék a kínai Linglong vállalat gyárát a dél-bánáti Nagybecskereken. A tervek szerint a Linglong lesz az első kínai gumiabroncsgyár Európában.

Szerbia és Kína között erős a stratégiai kapcsolat, kínai cégek építik az ország legjelentősebb vasúti és közúti projektjeit, és Szerbia az elsők között kapott koronavírus elleni védőoltást is Kínától.

(MTI nyomán)