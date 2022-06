Elcsatolt részek, Sport :: 2022. június 5. 09:17 ::

Erdélyben és Felvidéken is nézhető lesz a vizes világbajnokság az M4-en

Erdélyben és Felvidéken is követhetik majd a szurkolók a magyarországi vizes világbajnokságot, melyet 2017 után 2022-ben is az M4 Sport és az m4sport.hu közvetít.

Az MTVA Sajtó és Marketing Irodájának szombati közleménye szerint a közmédiának hosszas tárgyalásokat követően sikerült elérnie, hogy a június 17. és július 3. között sorra kerülő világeseményt Erdélyben és a Felvidéken is követhesse a külhoni magyarság az M4 Sporton.

"A szerződéses és a technikai feltételeit is megteremtette a közmédia annak, hogy a várva várt vizes világbajnokságot Erdélyben és Felvidéken is láthassák a magyar nézők kábeles adás segítségével az M4 Sporton" - olvasható a tájékoztatásban, amely emlékeztet rá, hogy a tavalyi labdarúgó Európa-bajnokság mellett, a magyar-szlovén közös rendezésű U21-es futball Eb-t és az ötkarikás játékokat is így tudta követni a határon túli magyarok jelentős része a nemzet sportcsatornáján. Azok számára, akik látták ezeket a kiemelt sporteseményeket, vagy a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit, elérhető lesz a vizes vb is.

"Az MTVA folyamatosan arra törekszik, hogy a külhoni magyarok minél több nemzetközi sporteseményt követhessenek az M4 Sporton. A rengeteg fáradozás eredménye, hogy a magyar válogatott összes találkozóját, a Nemzetek Ligája-döntőjét és ahogy eddig, úgy a soron következő két Eb-t is elérhetővé tettük kábelen Erdélyben és a Felvidéken is. Ehhez a sorhoz csatlakozik a nyári hazai rendezésű vizes vb is, amelynek valamennyi eseményét láthatják a kábeles jogokkal rendelkező határon túli nézők" - jelentette be Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója a magyar-angol Nemzetek Ligája összecsapást követően az M4 Sporton.

A közmédia kéri, hogy aki rendelkezik a megfelelő előfizetéssel, ám ennek ellenére nem tudja nézni az M4 Sport közvetítéseit, jelezze és érdeklődjön a szolgáltatójánál.

(MTI)