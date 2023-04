Elcsatolt részek, Videók :: 2023. április 3. 21:52 ::

Budaházyék szabadulásáért imádkoztak Böjte Csabáék, amitől a ballib firkászok teljesen kikészültek

Hétfőn végigfutott a balliberális médiában az a videó, melyet Böjte Csaba tett közzé a saját You Tube-csatornáján vasárnap este, és amelyen az látható, hogy a ferences szerzetes gyerekekkel együtt imádkozott Budaházy Györgyék szabadulásáért.

Az erdélyi atya a videóban arról beszél, hogy vannak, akik ártatlanul ülnek börtönben, majd jelezte, hogy Budaházy és társai is ártatlanul ülnek, és a perben „kimondják az ártatlanságukat”.

Böjte elmondta, hogy a börtönben lévőkért jó imádkozni, kiváltképp azokért, akik ártatlanul vannak börtönben. „Hogy tényleg az igazságszolgáltatás minél hamarabb mondja ki azt, hogy igen, visszamehetnek a családjukhoz, gyerekeikhez, közösségeikhez” – kérte Böjte a gyerekeket, hogy ezért mondjanak el egy imát.

Az RTL Híradó megkereste a szerzetest, aki felvázolta kijelentései hátterét: kiderült, azért imádkozott Budaházyékért, mert az ő édesapja költő volt, és egy verse miatt hét év börtönre ítélte a Ceaușescu-rezsim bírósága.

„Hét évet kapott, le is ülte a nagy részét. Amikor kiszabadult, meghalt. Eltelt egy csomó év, és a húgomtól és tőlem a román állam nemcsak bocsánatot kért, hanem azóta több pénzt ad nekem havonta – amit el is fogadok –, mint amennyi az én papi fizetésem. Azért, mert úgy gondolták, hogy mégsem volt jogerős az az ítélet, és mert politikai háttere volt az ügynek” – mondta el Böjte.

„Én azokra a gyerekekre gondolok, akik otthon vannak és szenvednek egy ilyen ítélet miatt. Úgy gondolom, hogy nagyböjt idején különösen jó, ha imádkozunk az elítéltekért. Tudom, hogy fellebbeztek, hogy folyik a tárgyalás továbbra is, hátha olyan ítélet születik, aminek semmi köze nincs a politikához” – tette hozzá, majd kérdésre azt is elmondta, azért érezte szükségét a gyerekek bevonásának, mert a dévai otthonban élő gyermekek közül is sokak rokona van börtönben, és nagyon nehezen viselik, hogy nincs mellettük az apukájuk vagy az anyukájuk.

Amikor arról kérdezték, hogy mi alapján mondta, hogy Budaházy ártatlan, így felelt: „Lehet, hogy ez egy elhamarkodott magánvélemény volt, de nem akarok vele senkit befolyásolni. Túl nagy a politikai háttér ennél az ügynél ahhoz, hogy valós ítélet szülessen. Az én apámat is jogszerűen ítélték el, törvényesen. De eltelt 50 év, és úgy gondolták, hogy mégsem volt az annyira törvényes. A törvényszék is emberi munka, úgyhogy imádkozom azért, hogy valóban olyan ítélet szülessen, ami mindenki számára elfogadható.”

(RTL - Mandiner nyomán)