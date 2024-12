Elcsatolt részek :: 2024. december 31. 13:00 ::

Magyar napilap nélkül maradt a Partium és a Bánság

Napilapként beszünteti megjelenését a romániai magyar újságírás két jelentős hagyományú, jelenlegi formájában éppen 35 éve alapított napilapja, a nagyváradi Bihari Napló és az aradi kiadású, ám több megyében terjesztett Nyugati Jelen - közölte kedden a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE).

Ezzel az egymástól függetlenül, ám hasonló okok miatt bekövetkezett változással az a másfélszáz éve meg nem élt helyzet áll elő, hogy a teljes partiumi-bánsági térség magyar közössége marad magyar nyelvű nyomtatott napilap nélkül - emelte ki az egyesület.

A MÚRE igazgatótanácsa szolidaritását fejezte ki az érintett lapoknál dolgozó kollégákkal, egyesületi tagokkal, kifejezve reményét, hogy a megváltozott helyzetben is megtarthassák munkájukat, akár a napilapok online változatainál, akár a most induló hetilapoknál.

Az egyesület szerint a lapok nyomtatott kiadásának megszűnése érzékeny veszteség azoknak az elsősorban idős, vidéki, gyakran szórványban, akár nagyvárosi szórványban élő olvasóknak, akik számára ezek a napilapok jelentették az egyetlen élő kapcsolatot az írott magyar nyelvű kultúrával, továbbá ezek a lapok voltak anyanyelvű tájékozódásuk legfontosabb forrásai.

"Sajnálatosnak tartjuk, hogy a napilapok helyzetének kedvezőtlen változásához - nem csupán a Bánságban és Partiumban - egyre markánsabban járult hozzá az állam elégtelen működése, részben a nyomtatott lapokat sújtó adózási intézkedések - mint a részmunkaidős munkatársak alkalmazásának az ellehetetlenítése, ezáltal a terjesztési hálózatok tönkretétele - formájában, továbbá azáltal, hogy a Román Posta folyamatosan dráguló tarifák mellett végez elégtelen minőségű munkát. A Postának állami vállalatként közszolgáltatást kellene végeznie, ezzel szemben profitorientált magánvállalatként pozicionálja magát" - olvasható a MÚRE állásfoglalásában.

Az egyesület rámutatott: a most megszűnő, továbbá az ezekhez hasonló lapoknak dokumentáló szerepük is van, hiszen anyagaik megtalálhatók, hosszú évek után is visszakereshetőek közgyűjteményekben, szemben az online médiumokkal, amelyeknek tartalma múlékony, még a jelentősebb lapok esetében is, lásd az online térből nemrég eltűnt Transindex archívumát.

A MÚRE jelezte: az új esztendőben folytatni szeretné a politikai szereplőkkel 2024 tavaszán elkezdődött párbeszédet a "romániai" magyar sajtó jövőjéről és formájáról, valamint arról, hogy mit lehet tenni a ma még megjelenő magyar napilapok megtartása, illetve a január 1-től napisajtó nélkül maradó térség olvasói érdekében.

"Egy hónapja megtapasztaltuk, milyen veszélyt jelent, ha a szerkesztett tartalmak, a hagyományos médiatermékek helyett olyan közösségi oldalak befolyásolják a polgárt, amelyek a megtévesztés, az álhírek forrásai. Meggyőződésünk, hogy a sajtó megerősítése, beleértve a magyar nyelvű publikációkat, az ország számára stratégiai fontosságú" - zárul a MÚRE igazgatótanácsának állásfoglalása.

(MTI nyomán)