Elcsatolt részek :: 2026. június 19. 07:34 ::

Temesvár polgármestere pert vesztett a román feddhetetlenségi ügynökség ellen

Pert vesztett a nála érdekellentétet megállapító romániai országos feddhetetlenségi ügynökséggel (ANI) szemben Dominic Fritz, Temesvár polgármestere, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) elnöke. Az ítélet jogerős, a politikus az Emberi Jogok Európai Bizottságához fordul – közölte a politikus Facebook-oldalán.

A jelenlegi kormánykoalíció második politikai erejének számító USR vezetőjének feddhetetlenségi perében csütörtökön hozott jogerős ítéletet a legfelsőbb bíróság. Ebben megerősítette az ANI által korábban megállapított érdekellentétet.

Az ANI 2024 júliusában számolt be arról, hogy érdekellentétet állapított meg a bánsági város elöljárójánál, mivel polgármesterként egy olyan személynek kedvező döntést hozott, aki korábban kölcsönnel segítette a választási kampányát. Fritz megtámadta az ANI jelentését a bíróságon, de februárban az alapfokon eljáró temesvári ítélőtábla, majd másodfokon a legfelsőbb bíróság is az ANI javára döntött.

Dominic Fritz Facebook-oldalán közölte: a döntés nyomán nem veszíti el polgármesteri mandátumát, ellenben annak lejárta után három évig nem tölthet be választott tisztséget. Ugyanakkor büntetésként félévig polgármesteri fizetése tíz százalékát is megvonják tőle. Bejelentette, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságától kér igazságtételt ügyében.

Az ANI szerint Dominic Fritz 2020 novemberében, temesvári polgármesterré választása után aláírt, majd a helyi tanács elé terjesztett jóváhagyásra egy övezeti településrendezési tervet (PUZ) módosító határozattervezetet. Az ANI kifogásolta, hogy a PUZ műszaki dokumentációját olyan építész cége készítette, aki korábban kölcsönnel támogatta Fritz kampányát.

Dominic Fritz akkor "abszurdnak" és "teljesen megalapozatlannak" nevezte az ANI vádjait, azt állítva, hogy az adminisztratív eljárás hivatalba lépésekor már előrehaladott állapotban volt, elődje, Nicolae Robu korábban jóváhagyta. Ő polgármesterként – kollégái javaslatára - tartalmi változtatás nélkül újra aláírta a dokumentumot.

A legfelsőbb bíróság közleményében azt írta: joggyakorlatuk szerint az érdekellentét megállapításához nem szükséges bizonyítani, hogy tényleges anyagi kár keletkezett, vagy a döntést valóban korrupció befolyásolta. Elég a tény, hogy a tisztségviselőnek olyan személyes vagy anyagi érdeke fűződött az ügyhöz, amely veszélyeztette a pártatlanságát, ő mégis részt vett a döntés meghozatalában – írta az Agerpres.

A Németországban született, romániai felmenőkkel nem rendelkező Dominic Fritz 2020-ban a szavazatok 54 százalékával lett Temesvár polgármestere, majd 2024-ben a szavazatok 49 százalékával szerzett újabb mandátumot.

(MTI)