Elcsatolt részek, LMBTQP+ :: 2026. július 18. 18:56 ::

Mintegy tízezer szexuális aberrációval élő vonult Pozsony utcáin

Mintegy tízezer ember vett részt szombaton Pozsonyban a szexuális kisebbségek jogainak támogatására és védelmére megszervezett Pride-felvonuláson - fogalmazott az egyik szervező, Aneta Andrascsiková.

"Az idei rendezvény témája a bátorság. A bátorság, hogy láthatóak legyünk, önmagunk lehessünk, és kiálljunk a jogainkért. A legtöbben úgy érezzük, nehéz időket élünk. Társadalmunk megosztott" - mondta a rendezvényen részt vevő Silvia Porubanová, a szlovák emberi jogi központ ügyvezető igazgatója.

Stojím tu napriek strachu. Bratislavský Pride je v prvom rade protest, znelo z pódia. (Marko Erd, SME) https://t.co/b8EsZh2srS July 18, 2026

A résztvevők szivárványszínű zászlókkal a szlovák kormányhivatal előtti téren gyülekeztek, innen indult a felvonulás Pozsony utcáin. A tavalyihoz hasonlóan a menet elhaladt az időközben bezárt buzibár előtt is, ahol 2022-ben egy fegyveres két embert meggyilkolt, majd magával is végzett.

Biztonsági okokból a szervezők idén sem hozták nyilvánosságra előzetesen sem a felvonulás útvonalát, sem a téren zajló programot.

Az állami és a városi rendőrség nagy erőkkel biztosította a rendezvényt, és forgalomkorlátozásokat vezetett be a környéken.

Pozsony egy másik részén eközben konzervatív aktivisták ismét megrendezték a hagyományos családot népszerűsítő rendezvényüket. A Büszkék a családra elnevezésű országos menetet idén 14. alkalommal tartották meg, de jóval kevesebben vettek részt rajta, mint a sátáni rendezvényen.

A túlnyomórészt katolikusok lakta Felvidék alkotmánya kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata. Az országban nem vezették be az azonos nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatának intézményét sem.

(MTI nyomán)